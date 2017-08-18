İspanya'da yeni terör saldırısı girişimi daha
Barcelona'nın ardından Cambrils'te düzenlenen terör saldırısı sırasında, polisin operasyonuyla 4 saldırgan öldürüldü, 1'i yaralandı.18 Ağustos 2017 Cuma 06:56
Reuters'in haberine göre; Katalan polis kaynakları Barcelona'daki saldırı ile bağlantılı olan bir kişinin basınçlı gaz tüpü ile patlama hazırlığındayken öldürüldüğünü söyledi.
İspanya Cambrils'te terör operasyonu
4 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Polis, Cambrils'teki saldırının 'terör saldırısı' olduğunu ve saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Saldırganların Barcelona kentindeki saldırıyı gerçekleştirenler olduğu kaydedildi.
6 SİVİL VE 1 POLİS YARALANDI
Katalan polisi sözcüsü, Cambrils'te düzenlenen operasyonda 4 saldırganın öldürüldüğünü, 1 saldırganın ise yaralı olduğunu açıkladı. Olayda 6 sivil ve 1 polis memuru yaralandı.