İspanya'da yeni terör saldırısı girişimi daha

Reuters'in haberine göre; Katalan polis kaynakları Barcelona'daki saldırı ile bağlantılı olan bir kişinin basınçlı gaz tüpü ile patlama hazırlığındayken öldürüldüğünü söyledi.

İspanya Cambrils'te terör operasyonu

4 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Polis, Cambrils'teki saldırının 'terör saldırısı' olduğunu ve saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Saldırganların Barcelona kentindeki saldırıyı gerçekleştirenler olduğu kaydedildi.

6 SİVİL VE 1 POLİS YARALANDI

Katalan polisi sözcüsü, Cambrils'te düzenlenen operasyonda 4 saldırganın öldürüldüğünü, 1 saldırganın ise yaralı olduğunu açıkladı. Olayda 6 sivil ve 1 polis memuru yaralandı.