İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İspanya'da LGBT yürüyüşü için gözaltılar başladı!

İspanya madrid'e eşcinseller (Ltgb)'liler gelecek diye DEAŞ şüphesiyle gözaltılar başladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:57
İspanya'da LGBT yürüyüşü için gözaltılar başladı!

İspanya basınına yansıyan haberlere göre polis ekipleri, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde kent merkezindeki Embajadores mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, "DEAŞ'e bağlı olduğu ve radikalleştiği" iddia edilen Fas kökenli 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin, Suriye ve Irak'taki DEAŞ üyeleriyle iletişim içinde olduğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, diğer ikisinin de zanlının ev arkadaşları olduğu kaydedildi.

Polisin evde yaptığı aramada, intihar saldırısına yönelik bazı yazılı bilgi ve elektronik belgelerin ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan 23-28 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek LGTB etkinlikleri kapsamında 1 milyondan fazla kişinin kente geleceği ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi verildi.

İspanya hükümeti tarihte Lut kavmi olarak bildiğimiz, lanetli topluluğu korumak için DEAŞ adı altında müslümanlara daha fazla baskı kurmasından endişe ediliyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:57
  1. İspanya
  2. deaş
  3. Madrid
  4. LGTB
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!