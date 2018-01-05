İspanya'da gündem 'Enes Ünal' skandalı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatan Villarreal büyük bir skandala yol açtı.

CNN Türk'te yer alan haberde, İspanyol ekibi daha önce Enes Ünal'ı 9 maçlığına Levante'ye kiralamıştı. Daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağıran Villarreal, genç oyuncuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.

61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı. Buraya kadar bir sorun yok gibi görünüyordu ancak ortada büyük bir sorun vardı. İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla takımın kadrosunda yer alamıyor.

Enes Ünal daha önce Levante formasıyla Kral Kupası'nda görev yapmamasına karşın 18 kişilik kadroda yer almıştı.

HÜKMEN YENİK SAYILMASI GEREKECEK

Bu hata Villarreal kulübüne pahalıya patlayacak. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.

Bu durumda Villarreal'in tur atlaması için rövanşta en az 4-0 galip gelmesi gerekecek.