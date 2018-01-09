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İspanya'da esrarengiz olay

İspanya'nın Austrias bölgesinde 3 farklı doktor tarafından öldüğüne karar verilen bir mahkum, otopsisine saatler kala uyandı.

09 Ocak 2018 Salı 19:37
İspanya'da esrarengiz olay

İspanya'da bir mahkum, üç farklı doktorun tarafından öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı. Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı.

Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyedi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeycek kadar yavaşlıyor.

MORGA YOLLAMIŞLARDI

Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:37
  1. BBC
  2. İspanya
  3. Adli Tıp Enstitüsü
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