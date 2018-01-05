İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatan Villarreal büyük bir skandala imza attı.

Enes Ünal'ı 9 maçlığına Levante'ye kiralayan İspanyol ekip, daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağırmıştı. Daha sonra Villarreal, genç sporcuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.

61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerini Carlos Bacca'ya bıraktı. Fakat İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla takımın kadrosunda bulunamıyor.

Enes Ünal daha önce Levante formasıyla Kral Kupası'nda görev yapmamasına karşın 18 kişilik kadroda yer almıştı.

Bu hata Villarreal kulübüne pahalıya patlayacak. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.