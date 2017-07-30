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İspanya'da büyük panik... 22 bin kişi tahliye edildi..

İspanya'nın Barcelona kentinde, müzik festivalinde çıkan yangın dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:02
İspanya'da büyük panik... 22 bin kişi tahliye edildi..

Parc de Can Zam Parkı'nda düzenlenen "Tomorrowland" adlı elektronik müzik festivalinde yangın çıktı.

Tomorrowland'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sahnenin teknik arıza nedeniyle alev aldığı belirtildi.

Yangına dair görüntülerde de alevlerin büyük açık hava sahnesini kapladığı görülüyor.

Barcelona yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre itfaiyeciler, can kaybının yaşanmadığı yangında, konsere gelen 22 bin kişiyi tahliye etti.

Yangının çıkış sebebininin araştırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:02
  1. Parc de Can Zam
  2. Tomorrowland
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