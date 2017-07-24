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İspanya'da bu vahşet için karar verildi

İspanya’ya bağlı Özerk Balear Adaları yönetimi, geleneksel boğa güreşleri sırasında hayvanlara kötü muamele edilmesini ve hayvanların öldürülmesini yasaklayan "Boğa Yasasını" kabul etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
İspanya'da bu vahşet için karar verildi

"Boğa Yasası" olarak bilinen Boğa Güreşleri ve Hayvanları Koruma Yasası’nı, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un lideri olduğu Halk Partisi ve Yurttaş Partisi’nin muhalefetine rağmen sol partilerin oylarıyla Balear Parlamentosu'nda kabul edildi. Yasa, boğa güreşlerinde boğalara zarar verebilecek kesici ve delici aletlerin kullanılmasını yasaklıyor.

Uymayanlara 100 bin Euro ceza

Buna göre boğa güreşlerinde hayvanların olası yaralanmalarına karşı önlem alınacak. Güreşlerde  sadece pelerin ve değnek kullanılabilecek. Güreşleri 18 yaşının altındaki çocuklar izleyemeyecek. Toplamda 10 dakika sürecek her tura toplamda 3 boğa katılabilecek. Güreşin ardından boğalar veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek.  

Yasa, hayvanların psikolojik ve fiziksel olarak görmesi halinde 100 bin Euro'luk ceza öngörüyor.

Yasak iptal edilmişti

Katalonya Özerk Yönetimi de 2012’de yürürlüğe giren "Hayvanları Koruma Yasası” kapsamında boğa güreşlerini yasaklamıştı. Ancak bu iktidardaki Halk Partisi’nin itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi Ekim 2016’da, boğa güreşlerinin İspanya'da "ulusal kültürel miras" olarak tanındığı gerekçesiyle yasağın iptaline karar vermişti. Katalonya Hükümeti ise "Anayasa Mahkemesinin kararı ne olursa olsun boğa güreşi yasağının uygulanmaya devam edileceğini” açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
  1. Katalonya Özerk Yönetimi
  2. Boğa Yasası
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