Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İspanya, Katalonya'dan polislerini çekiyor

Madrid yönetimi, bağımsızlık referandumu öncesi Katalonya özerk bölgesine gönderdiği polislerini geri çekme kararı aldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:58
İspanya, Katalonya'dan polislerini çekiyor

İİspanya İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Salı günü yaptığı açıklamada, Eylül ayında Katalonya'ya gönderilen ve İspanyol kolluk kuvvetleri National Police ve Guardia Civil'e mensup polislerin Salı gününden itibaren geri çekilmeye başlandığı belirtildi.

İspanya, 1 Ekim'de Katalonya özerk bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumu öncesi bölgeye gönderdiği polislerini geri çekmeye başladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Salı günü yaptığı açıklamada, Eylül ayında Katalonya'ya gönderilen ve İspanyol kolluk kuvvetleri National Police ve Guardia Civil'e mensup polislerin salı gününden itibaren geri çekilmeye başlandığı belirtildi.

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınmasına karar verdiği ve merkezi hükümetin de yasa dışı olarak kabul ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu öncesinde Katalonya'ya giden polislerin, Cumartesi gününe kadar bölgeyi tamamıyla terk edecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü bölgeye gönderilen polislerin sayısı hakkında bir bilgi vermezken, ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi El Pais'e göre bu rakam 10 bin civarında.

Katalonya özerk bölgesinin Mossos d'Esquadra adında kendi polis kuvvetleri bulunuyor ve İspanya polisinin bölgede genellikle sınırlı görevleri oluyor.

Polisten seçmenlere cop ve plastik mermi kullanımı

İspanyol polisler, hükümetin referandumu engelleme çabaları kapsamında referandum günü cop ve plastik mermi kullanmışlardı. Bu görüntüler sadece İspanya içerisinde değil, aynı zamanda dünya çapında da tepki toplamıştı.

Hastanelere göre referandum günü polisin müdahaleleri sonucunda 92 yaralandı. Katalonya hükümeti ise toplamda 900 kişinin tedavi edildiğini belirtti.

Referandumdan bir hafta sonra İspanya'nın Katalonya'daki temsilcisi Enric Millo, İspanyol polisinin referandumda sergilediği şiddet nedeniyle özür diledi.

İspanya hükümeti, referandum sonrası 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etme kararı alan Katalonya'nın özerkliğini ve parlamentosunu, İspanya Senatosu'nda alınan kararla feshetti. O günden bu yana İspanya bölgeyi doğrudan yönetme yetkisini elinde tutuyor.

İspanya'nın girişimi ile Katalonya özerk bölgesinde 21 Aralık'ta yapılan erken genel seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazandı. Önümüzdeki günlerde bu birliğin yeni bir hükümet kurması bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:58
  1. İspanya
  2. katalonya
  3. Avrupa Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü
    1. TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi..
    2. İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na 'Tesla' cevabı
    3. Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı
    4. İngilizler yazdı! 2018'de Türkiye...
    5. Afganistan'da intihar saldırısı: 15..
    6. Rusya: Amerika, DEAŞ'lılara askeri..
    7. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin..
    8. Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi..
    9. 26 ton kaldırıp Guinness rekoru kıran..
    10. Fatih'te yangın korkusu... Çok sayıda..
    11. Sinabung Yanardağı yeniden kül..
    12. Vladimir Putin resmen başkanlık için..
    13. Rus muhalif Aleksey Navalnıy, halkı..
    14. Malaga'dan Cenk Gönen kararı!
    15. Yıkım sırasında iş makinesi devrildi:..
    16. Afyonkarahisar'de 20 FETÖ sanığına..
    17. Kerkük'te istihbaratçıları öldürdüler!
    18. O katilin kimliği belirlendi
    19. Almanya'da öyle bir anket açıklandı..
    20. Rusya istedi, PKK anlaştı
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor