Bakan Arslan: İstediğimiz zaman teker piste değecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3’üncü havalimanının devam eden inşaatında incelemelerde bulundu. Arslan, 80 milyon metrekare alana yapılan havalimanının hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük havalimanı olacağını vurguladı. Türkiye’nin en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı’ndaki terminal alanının 330 bin metrekare büyüklükte olduğunu söyleyen Arslan, yeni havalimanında sadece terminal alanının 1.4 milyon metrekare, kapalı alanın toplam büyüklüğünün de 3.5 milyon metrekare olacağını açıkladı.

AYNI ANDA 114 UÇAK

İnşaatı devam eden havalimanında toplam 143 körüğün bulundugunu aktaran Bakan Arslan, “Bu körüklerden 67 tanesi tamamlandı. Ağustos’a kadar tüm körüklerin yapımı tamamlanacak. 114 uçak aynı anda körüklere yanaşarak yolcu alımı yapabilecek” dedi.

BAGAJ SİSTEMİ HAZIR

İstanbul’un yeni havalimanının açılışıyla ilgili en önemli kriterin bagaj sistemi olduğuna değinen Bakan Arslan, “İlk etapta yılda 90 milyon, tamamlandığında da 210 milyon yolcu taşınacak. Bu kapsamda bagaj sisteminin sorunsuz işlemesi çok önemliydi. Bagaj sisteminin de tamamlandığı bilgisini aldık“ şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK OTEL BURADA

İç ve dış hatlarda dünya çapında yapılacak uçuşlara birlikte yeni havalimanı transit yolcuları da ağırlayacak. Bu kapsamda havalimanı içinde 460 yolcu kapasiteli otelin hizmet vereceğini dile getiren Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı otelinin şu anda 80 yolcu ağırlama kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

6 BİN GÖZ İZLEYECEK

Havalimanının 6 bin kamerayla, 7 gün 24 saat takip edileceğini açıklayan Bakan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca yüz tanıma sistemi de kullanılacak. Havalimanının iç ve dış güvenliğinin yanında 2.5 kilometre uzaklığa kadar herhangi bir hareketlilik olursa kamera sistemleri devreye girecek ve müdahale edilecek. Güvenlik sistemlerinin dışında havalimanına 3 bin 500 güvenlik personeli alınacak ve açılış tarihine kadar eğitimleri tamamlanacak.Ulaşımda D-20 karayolunun 17 kilometrelik yolu tamamlandı. Ağustos’a kadar 3 gidiş, 3 dönüş olmak üzere Çatalca’ya kadar olan kısmı da bitecek. Kuzey Marmara Otoyolu’yla Yavuz Sultân Selim Köprüsü‘nünde bağlantı yolu D-20 Karayolu’na bağlandı. Şehir içi bağlantı yolu için de Gayrettepe-3’üncü Havalimanı metro çalışması sürüyor. Karayolu ve metro dışında YSS Köprüsü üzerinden geçecek bir hızlı tren çalışmasına başlanacak.”

22.1 MİLYAR EURO GELİR

Havalimanının yatırım bedelinin 10.2 milyar euro olduğunu dile getiren Bakan Arslan, “25 yıllık işletme döneminde 22.1 milyar euro kira geliri elde edilmesi bekleniyor. Sıcak para hareketlerinin kısıtlandığı bir ortamda Türkiye dünyanın devam eden en büyük 10 projesinden 6’sını gerçekleştirdi” değerlendirmesinde bulundu.

BU HAFTA KULEDE KURULUM BAŞLIYOR

Bakan Ahmet Arslan‘ın yüzde 80’inin tamamlandığını açıkladığı havalimanında 1’inci pist, acil yolu ve taksi yolu tamamlandı.

26 Şubat’ta havalimanına ilk uçağın ineceğine dair daha önce görüş paylaşılması üzerine Arslan, “İstediğimiz anda 1’inci piste uçak indirebiliriz” dedi. Arslan, lale figürlü ödüllü hava kontrol kulesinin de tamamlandığını, sadece ince işlerin kaldığını söylerken açıklamalarına şu şekilde devam etti: “15 Şubat’tan itibaren seyrüsefer cihazlarının tespiti için kulede kurulum yapılmaya başlanacak.”

İSMİ AÇILIŞ GÜNÜNE KADAR SAKLANACAK

“Havalimanı 29 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak. Açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşlar da Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına aktarılacak. Atatürk Havalimanı 30 Ekim’den itibaren sadece genel havacılık sisteminde hizmet verecek. Yeni havalimanının ismi için herhangi bir anket çalışması yapılmayacak. Bakan Ahmet Arslan, “Daha önce köprüler için yaptığımızda konu yanlış yerlere çekilmişti. İsim 29 Ekim’de açıklanacak” dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI 48 SAATTE TAŞINACAK

Atatürk Havalimanı’nı bir günde buraya taşımanın kolay olmadığını aktaran Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürün koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyenin, şirketin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubunun hazırlıklarını yaptığından bahsetti. Arslan, bu kapsamda yapılan çalışmalara değinerek, “Müsteşar koordinasyonunda onunla ilgili çalışmalar tekrar gözden geçirilecek ki herkes hazır olsun. Biz 48 saat içinde buraya bütün çalışmaları gerçekleştirmiş olalım ve uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı’nda buraya aktarmış olalım. Bu da çok önemli bir işlem” diye konuştu. Havalimanı açıldıktan itibaren dışarıdan gelen uçakların buraya indirileceğini belirten Arslan, o gün Atatürk Havalimanı’na inmiş ancak oradan kalkması gereken uçakların gittikleri yerden tekrar buraya döneceğini, 2 havalimanının aynı anda çalışmasının söz konusu olmayacağını bildirdi. Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda başlangıçta 100 bin kişiye, tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

HER YIL 33 MİLYON TL TASARRUF

“Havalimanın en yeni özelliğinin aydınlatma sistemi olduğunu vurgulayan Bakan Ahmet Arslan, “Kullanılan özel camlar ile yazın güneş ışığı kesintisiz içeriye verilirken, ısı girişi engellenecek. Kışın da soğuk hava engellenecek. Yıllık elektrik tasarrufu 19 bin konutun elektriğini karşılayacak. Yağmur sularından elde edilen su tasarrufu da 5 bin 500 konuta denk gelecek. Tasarrufun parasal değeri yıllık 33 milyon TL olacak” ifadelerini kullandı. (Gazete Vatan)