Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsmailağa'yı Fetö'cülerle bir tuttu!

Ahmet Hakan, yeni Sakarya Valisi'nin tekbirler eşliğinde makam koltuğuna oturmasına eleştiri getirerek büyük tepki topladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:06
İsmailağa'yı Fetö'cülerle bir tuttu!

Doğan medya'sının amiral gemisi Hürriyet gazetesinin yazarı Ahmet Hakan, yeni Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu'nun İsmailağa Cemaati'nin üyesi olduğunu ve tekbirler eşliğinde makam koltuğuna oturduğunu yazdı.

Tekbir'lerden rahatsız olan Ahmet Hakan, ilim ve vatan sevdası ile bilinen İsmailağa cemaatini hain FETÖ'cüler ile bir tutarak skandal ifadeler kullandı. 
 
Hakan; ​"Sakarya'ya atanan yeni Vali İlhan Balkanlıoğlu, İsmailağa Cemaati'nin üyesiymiş. Cemaat, Vali Bey'i tekbirlerle makam koltuğuna oturtmuş. Yarın öbür gün İsmailağa ile bir hır falan çıktığında…'Kandırılmışız, aldatılmışız' falan diyen olursa…'' yazarak ihanet şebekesi FETÖ üzerinden Müslümanlara kini bu cümlelerle kustu. 

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:06
  1. İSMAİLAĞA
  2. SAKARYA VALİSİ
  3. SAKARYA
  4. Doğan medya
  5. İsmailağa Cemaati
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak: ''Kürdistan'a karışmayacağız''
    1. Irak: ''Kürdistan'a karışmayacağız''
    2. İşgalci İsrail parlamentosunda konuştu
    3. Netanyahu'dan pişkin açıklama!
    4. O ülkede başbakanlık ofisi yakınında..
    5. Bakanlar Kurulu sona erdi… İşte yeni..
    6. Sosyal medyayı sallayan 'Dursun..
    7. İşte tam 100 bin lira değer biçilen..
    8. 'Diyanet İşleri Başkanı Görmez..
    9. Aselsan dünyaya açıldı! O ülkeye dev..
    10. Almanya'dan Küstah Erdoğan açıklaması!
    11. Yılda sadece 3 bin lira kazanan..
    12. Araba itmede Türk işi çözüm kamerada
    13. İslam dünyasında “Dindar-Seküler..
    14. Çin savaş uçağı, ABD'nin uçağına..
    15. El-Eyyam gazetesi yeniden yayına başladı
    16. Terör örgütü PKK zorla silah altına..
    17. Katil Esed’in oğlu olimpiyatlara..
    18. Erdoğan'la görüşen Ilıcak: Annem..
    19. O ülkenin ordusunun Müslümanlara..
    20. TBMM'de Filistin tepkisi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Marmara'da deprem!
    Marmara'da deprem!
    ‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
    ‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…