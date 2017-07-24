İsmailağa'yı Fetö'cülerle bir tuttu!

Doğan medya'sının amiral gemisi Hürriyet gazetesinin yazarı Ahmet Hakan, yeni Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu'nun İsmailağa Cemaati'nin üyesi olduğunu ve tekbirler eşliğinde makam koltuğuna oturduğunu yazdı.

Tekbir'lerden rahatsız olan Ahmet Hakan, ilim ve vatan sevdası ile bilinen İsmailağa cemaatini hain FETÖ'cüler ile bir tutarak skandal ifadeler kullandı.

Hakan; ​"Sakarya'ya atanan yeni Vali İlhan Balkanlıoğlu, İsmailağa Cemaati'nin üyesiymiş. Cemaat, Vali Bey'i tekbirlerle makam koltuğuna oturtmuş. Yarın öbür gün İsmailağa ile bir hır falan çıktığında…'Kandırılmışız, aldatılmışız' falan diyen olursa…'' yazarak ihanet şebekesi FETÖ üzerinden Müslümanlara kini bu cümlelerle kustu.