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İsmailağa’dan Hürriyet’e yalanlama: O televizyon bize bağlı değil

İsmailağa Vakfı, Hürriyet’in “İsmailağa Cemaati Tv’sinde Atatürk’e Hakaret” başlıklı haberini yalanlayarak, bahsi geçen televizyon kanalı ile bir bağlantılarının olmadığını duyurdu.

16 Ocak 2018 Salı 13:54
İsmailağa’dan Hürriyet’e yalanlama: O televizyon bize bağlı değil

Hürriyet’in internet sitesi, İsmailağa Vakfı’nın daha önce kendileri adına kamuoyu oluşturdukları ve bir takım ticari işler yaptıkları için ihtarname çektiği Masum Bayraktar’a bağlı Fatih Medreselerinin televizyon kanalına RTÜK tarafından verilen uyarı cezasını "İsmailağa Cemaati’ni televizyon kanalı" olarak haberleştirdi. Haber üzerine bir açıklama yayınlayan İsmailağa Vakfı, Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesi ile uyarı cezası verilen FM TV’nin kendilerine ait olmadığını duyurdu.
İsmailağa Vakfı’nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce ihtarname çekildi"
"Haberde adı geçen FM Tv, câmiamıza ait değildir ve câmiamızın herhangi bir televizyon kanalı da bulunmamaktadır. İlgili televizyon kanalının bağlı bulunduğu İsmailağa Medya A.Ş. ve Fatih Medreseleri, Efendi Eğitim Kurumları gibi kuruluşların başında bulunan Masum Bayraktar, birtakım yanlış işleri sebebiyle üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri tarafından vaktiyle câmiamızdan uzaklaştırılmış ve Mahmud Efendi Hazretleri’nin avukatları tarafından ihtarname çekilmiş bir kimsedir.

"Hukuki süreç devam ediyor"
Mahmud Efendi Hazretleri’nin ve İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın, camiamızın adını daha evvel izinsiz bir şekilde defalarca kullanmış olmaları sebebiyle ilgili kuruluşlarla hukuki mercilere taşınmış olan yasal sürecinin halen devam etmekte olduğu bilgisi kamuoyuna önemle duyurulur."


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:54
  1. Hürriyet
  • eminemin1 sa önce
    İsmail ağa cemaatinin hükmi şahsiyetine ve müntespilerine, Hürriyet tarafından çok ağır ve alçak iftira atılmış. Derhal trilyonluk tazminat davası açsınlar
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