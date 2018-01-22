İsmailağa Cemaati'nden Mehmetçik için 14 secde ve dua

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının terörden temizlenmesinin ardından Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

İsmailağa Cemaati, Mehmetçik'in Afrin harekatında zaferi için 14 secde eda edip dua etti. Cemaati'n internet sitesinden yapılan açıklamada "18 Ocak Perşembeyi 19 Ocak Cumaya bağlayan gece seher vaktinde pek kıymetli hocalarımızın katılımlarıyla hep birlikte 14 secdeleri edâ edip ellerimizi semâya kaldırarak Rabbimiz’e, duâlarımızla ilticâda bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Ümmet-i Muhammedin salâhı ve felâhı, ülkemizin şerlerden korunması ve kalkınması, ordumuzun, düzenlediği Afrin harekâtında muzafferiyeti ve bölgede yaşanan zulmün son bulması niyâzıyla yurt genelindeki medreselerimizde ve merkezimiz olan İsmailağa Camii’nde bir araya geldik. 18 Ocak Perşembeyi 19 Ocak Cumaya bağlayan gece seher vaktinde pek kıymetli hocalarımızın katılımlarıyla hep birlikte 14 secdeleri edâ edip ellerimizi semâya kaldırarak Rabbimiz’e, duâlarımızla ilticâda bulunduk.

Yapmış olduğumuz 14 secdelerimizin ve duâlarımızın makbûliyetini diler, İslâm âleminin sükûn ve huzûra kavuşmasını ve ordumuzun muzafferiyetini Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederiz.