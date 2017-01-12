İsmailağa Cemaati Diyanet'ten 'özel görüşme' talep etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Beşiktaş'taki Ertuğrul Tekke Camii'nde küçük gruplar halinde tertiplediği cemaat buluşmalarına, Türkiye'nin önde gelen dini oluşumlarından İsmailağa Cemaati'nin halen iştirak etmediği öğrenildi. Karar'ın edindiği bilgilere göre, Diyanet görevlilerinin davet gönderdiği İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı temsilcileri, prensip gereği diğer dini gruplarla birlikte değil, sadece kendilerinin bulunacağı bir ortamda görüş ve değerlendirmelerini Diyanet yetkilileriyle paylaşmak istediklerini bildirdi. Cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun bu talebinden haberdar edilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bizzat kendisinin İsmailağa Cemaati temsilcileriyle görüşeceğini aktardı. Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin görevlendireceği vekillerinden birinin, önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelerek Görmez'i ziyaret etmesi bekleniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in çağrısıyla Ankara'da olağanüstü toplanan Din Şurası'nda alınan karar gereği, Risale-i Nur cemaatlerinden Doğu ve Güneydoğu'daki medreselere kadar çok sayıda dini grupla görüşmeler gerçekleştirildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Raşit Küçük ve uzmanlardan oluşan bir ekibin Ertuğrul Tekke Camii'nde yürüttüğü görüşmelerde, FETÖ gibi dini istismar eden yapıların bir daha ortaya çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda cemaat ve tarikat temsilcilerinin görüşleri alındı.

Söz konusu toplantılarla ilgili hazırlanacak rapor, Görmez'e sunulacak. Daha sonra Görmez başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor. Görmez Hoca, cemaat ve tarikat temsilcileriyle bir araya gelmesi halinde, Türkiye'de dini hayata katkı sunan bütün sivil dini yapıların FETÖ'yle birlikte değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayacak.

Ancak Görmez, daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi yapılan bazı hatalara dikkat çekecek. Görmez, aynı hatalara düşmemek adına cemaat ve tarikatlardan 5 ilkeye riayet etmelerini isteyecek. Görmez, bu ilkeleri ise şöyle sıralayacak:

"Dini bir oluşum hiçbir zaman şiddete başvurmamalı. Tekfir etmemeli. Ötekileştirmemeli. İslam'ın ana çerçevesinden ayrılmamalı. Şahıslar hakikatin yerine ikame edilmemeli."