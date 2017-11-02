İsmail Küçükkaya hakkında flaş karar… 5 Yıl hapis cezası…

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını iddia eden Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, Bakan Kaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, basın savcısı Bülent Demirbilek tarafından hazırlanan iddianamede, Küçükkaya ve Okan hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, gönderildiği Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AK PARTİ KARŞITLIĞI İLE TANINIYOR

İsmail Küçükkaya, AK Parti ve hükümete karşı takındığı olumsuz tavır ve yorumlar ile biliniyordu. Küçükkaya ve en yakınındaki isim olan Fatih Portakal özellikle seçim sonuçları sonrası gündeme çok kez gelmişti.