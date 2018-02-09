İsmail Köybaşı, Caner'i gölgede bıraktı!

Bilindiği üzere Süper Lig'de geçen sezon Caner Erkin, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a giderken, İsmail Köybaşı da Beşiktaş'tan Fener'e gelmişti. Bu transferde özellikle Fenerbahçe yoğun şekilde eleştirilere maruz kalmış, büyük bir kayıp yaşadığına dikkat çekilmişti.

Ancak işler değişti... İsmail Köybaşı bu sezon ki performansıyla, Caner Erkin'i gölgede bıraktı. İsmail, maç başına 2.4 ile Süper Lig’in bu sezon en çok isabetli orta yapan sol beki oldu. Beşiktaşlı Caner Erkin 2 isabetli orta ile ikinci sırada.

En az 5 maç sol bek oynayan 20 ismin değerlendirildiği ligin 20 haftası baz alınarak yapılan araştırmada 2 isabetli orta ile Caner Erkin ikinci oldu. 1.6 isabetli orta ile Luis İbanez ise 3. sırada yer aldı.