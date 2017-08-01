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İsmail Koncuk masada fena yakalandı

Türkiye Kamu-Sen başkanı Koncuk, Memur-Sen'in Dayanışma Aidatı'na ilişkin teklifine tepki gösterince cevap gecikmedi...

01 Ağustos 2017 Salı 15:41
İsmail Koncuk masada fena yakalandı

4.Dönem Toplu Sözleşme masasında Türkiye Kamu-Sen başkanı İsmail Koncuk yetkili konfederasyon Memur-Sen'in Dayanışma Aidatı'na ilişkin teklifine tepki gösterince, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Ali Yalçın'dan masada cevap geldi.

Yalçın, "Sayın Koncuk, 'dün dündür bugün bugündür anlayışıyla hareket ediyor, geçmişi çabuk unutuyor. Dayanışma aidatı teklifi 2004 yılında ilk kez kendi başkanlığını yaptığı sendika tarafından teklif edilmiştir" deyince salonda gülüşmeler yaşandı. 

Koncuk ise, masada sinirlenip "Etmişsek etmişiz işte, ben de kabul etmiyorum" deyince Toplu Sözleşme masasında kahkahalar yükseldi. 

Daha sonra, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in ÇSGB'ye sunduğu tekliflere geçildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:41
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