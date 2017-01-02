İsmail Kahraman'ın sağlık durumunda sıcak gelişme

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesine karar verildi.

İsmail Kahraman'ın sağlık durumunda sıcak gelişme
Eklenme: 02 Ocak 2017, 20:00
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Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesine karar verildi.

TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin Güven Hastanesinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklama şöyle:

"Ameliyat sonrası, üçüncü gününde yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilmekte olan TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın genel durumu iyi seyretmektedir. Bu sabah yapılan tıbbi konseyde, yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Hastanın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

 
Etiketlerismail kahramanmeclis başkanıtbmm başkanı
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fetih1453

Rabbim acil şifalar versin inşallah...

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