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İsmail Kahraman: Türkiye ve İran engeller

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye ve İran arasında geliştirilecek güç bir işbirliğinin terör örgütlerinin bölgedeki emellerini engelleyeceğini söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:04
İsmail Kahraman: Türkiye ve İran engeller

Resmi temaslar için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan'ın ev sahipliğinde Rusya, Afganistan, İran ve Çin Meclis temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık" konulu konferans sonrasında, bazı katılımcı ülkelerin temsilcileriyle heyetler arası temaslarda bulundu.

Kahraman, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Laricani ile en son Asya Parlamenter Asamblesi'nin Genel Kurulu Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da görüştüklerini hatırlattı.

İslamabad'da tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kahraman, gerek ikili ilişkilerin, gerek bölgesel ve uluslararası konularda yaşanan gelişmelerin ülkeler arasındaki üst düzey temas ve ziyaretlere duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çekti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda İslam dünyasının başta BM olmak üzere uluslararası platformlarda Filistin davasına ve Kudüs'e sahip çıkmak üzere iş birliği ve eş güdüm içerisinde hareket etme kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, "Filistin devletinin tanınması ve her sahada güçlendirilmesi için güçlü bir çağrıda bulunulmuştur. Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için bir vazifedir." diye konuştu.

Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin her geçen gün ivme kazandığını belirten Kahraman, özellikle ticaret, ulaştırma ve turizm alanlarında ilgili kurumların sık sık bir araya gelerek çalıştığından haberdar olduğunu dile getirdi.

Son dönemde Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği, uyuşturucu, yasa dışı göç ve terörizmle mücadelede iş birliğine yönelik somut adımlar atıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasında geliştirilecek güçlü iş birliği, terör örgütlerinin bölgedeki emellerine ulaşmasını engelleyecektir. Nitekim Suriye'de ihtilafın neden olduğu şiddet sarmalı, DEAŞ ve PYD/YPG gibi terör örgütlerinin melce bulmasına yol açmıştır. DEAŞ'la mücadelede izlenen yanlış yöntemler neticesinde meydan bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye kalmıştır. PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin Suriye'deki amacı sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir. Bu örgüt sadece Türkiye'nin ulusal güvenliğine kastetmekle kalmamakta, aynı zamanda Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Bu örgütün izlediği ayrılıkçı gündemden ilk önce etkilenecek olan iki ülke siz ve biziz. Türkiye ve İran olarak bu konuda ortak tutum sergilemeliyiz."

İsmail Kahraman, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sadece Türkiye'yi değil Irak ve İran'a da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlattı ve bu örgütün kökünün beraberce kazınmasının önemine işaret etti.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:04
  1. TBMM Başkanı İsmail Kahraman
  2. PKK
  3. PYD
  4. İslam İşbirliği Teşkilatı
  • Zevâle doğru... Zevâle doğru... 52 dk önce
    Iran ın nüfüz alanlarında huzur var mı? Irak, Suriye, Yemen, Lübnan... Nifak ve takiyye meslekleri olan, gavura yâr olup sünni Müslümanı öldürmeyi ibâdet sayan.... Zavallılar, Zevalliler...
  • kazımkazım1 sa önce
    Hesapcı arkadas hiç hükümetin abd ive sraille birlikte asileri destekleyerek suriyenin yarısını pyd nin ele gecirmesine göz yummasını soylemıyor.
  • Yavuz sultanYavuz sultan3 sa önce
    İran mı,bizi arkadan vuran,ese de cansuyu olan,kralı karıştıran,suda nı yemeni bölen bizi günahı kadar sevmeyen bu açmak arka işbirliği yapmak yılanla aynı torbaya girmektir.Tarih buna şahittir.
  • ALİALİ4 sa önce
    ..... herkes reis için tahammül ediyor
  • Hesap var Hesap var 5 sa önce
    İRAN şu anda Doğu Guta da 400 BIN SIVIL INSANI ablukada( Esed mel'unuyla birlikte) tutuyor. Çocuklar ve masum insanlar açlıktan ölüyor... Iran ın Insanlık ve islamiyet uğruna bir hayrın ve iyiliğin içinde olabileceğine inancımız yok oldu, SADECE nifak, ikiyüzlülük, Müslümanın kuyusunu kazar Gavurun değirmenine su taşır, Halep'te neler yaptığına dünya şahit, Suriye de MÜSLÜMANLARI öldürmeyi ibâdet sayan yalancı, takiyyeci haçlılar gibi Müslüman kanı akıtmakta israil ve Batıyla müttefik.... Allah müstahaklarını versin...
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