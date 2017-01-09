İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı!

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Ameliyat olmasına rahmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı.

İSMAİL KAHRAMAN YENİDEN YOĞUN BAKIMDA

Rahatsızlanan ve verilen ilaçlara rağmen rahatsızlığı daha da artan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmişti. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, normal odaya alınmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı.

İSMAİL KAHRAMAN ANAYASA GÖRÜŞMELERİNE KATILAMAYACAK

Türkiye'nin geleceğiyle yakından ilgili olan Anayasa görüşmelerine katılamayacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullanma olanağı da bulunmuyor.