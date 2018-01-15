İsmail Kahraman ve oğlundan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve oğlu Mehmet Fatih Kahraman, "TBMM Başkanlık Kürsüsü arkasındaki odada yapılan onarım ve tadilat" ile ilgili olanın da yer aldığı bazı konulardaki açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında toplam 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. İsmail ve Mehmet Fatih Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç, aynı gerekçelerle, CHP'li Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret", "iftira", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayette bulundu.

"HANEDANLIK KURUP OĞLUNA YÖNETTİRİYOR" İDDİASI

İsmail Kahraman ve oğlunun avukatı Samet Can Olgaç'ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel'in, "İsmail Kahraman'ın, muhalefet partilerinin kullandığı odayı kendisine ikinci makam odası, abdesthane ve mescit yaptırdığına", "hanedan kurup, oğluna fiilen Meclis'i yönettirdiğine, oğluna makam arabası ve odası tahsis ettirdiğine" ilişkin iddialarda bulunduğu vurgulandı.

Dilekçeye, şöyle devam edildi:

"Davalı taraf tamamen gerçek dışı ve iftira mahiyetinde olan açıklamalarıyla sanki muhalefetin kullandığı bir alanı kendisine abdesthane, mescit yaptırmış olduğu izlenimi vermeye çalıştığı gibi abdesthane ve mescit yaptıran müvekkili işgalci olmakla itham etmiş olması, müvekkilin, oğluna makam arabası ve oda tahsis edip TBMM'yi fiilen oğlu müvekkil Mehmet Fatih Kahraman'a yönettirdiği şeklinde tamamen gerçek dışı ve algı oluşturmaya yönelik açıklamalarda bulunması, odanın en mahrem alanlarının dahi görüntülerini gizlice çekerek paylaşmış olması, eylemlerinin aynı zamanda TCK 125, 143, 116/2, 267 ve 301. madde kapsamında suç teşkil ettiği dikkate alındığında, davalının söz konusu eylemlerinin müvekkilin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu açıktır."

Dilekçede, darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanan ve tahrip olan yerlerin bakım, onarım ve tadilatlarının sürdüğüne dikkat çekilerek, Genel Kurul Başkanlık Kürsüsü arkasında bulunan ve Genel Kurulu yöneten başkan, başkanvekilleri, katip üyeler ve gerektiğinde partilerin grup başkanvekillerince kullanılan odanın tavanında yarılma ve çökme tehlikesi meydana geldiği bildirildi.

Bunun üzerine kürsüye eşit uzaklıkta olan diğer taraftaki daha geniş odaya geçildiği belirtilen dilekçede, "Dolayısıyla davalı tarafından belirtilen durumun aksine müvekkil Sayın İsmail Kahraman'ın, muhalefet tarafından kullanılan odayı kendisine tahsis etmesi gibi bir durum söz konu değildir. Meclis personeli tarafından yapılan tadilatta herhangi bir eşya alınmadan, oda sade ve masrafsız olarak eski eşyaları ile tefriş edilmiştir. Odada önceki halinde olduğu gibi elbise değiştirme yeri ve WC/lavabo bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Özel'in, TBMM'de istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli alımına yönelik olarak, "İsmail Kahraman Türkiye'sinde başvuruda istenen belgeler ibretliktir. Yani 'Ben KPSS'ye girdim, 70 puan aldım' diyen sorgulanmadan işe girecek", "Bunlar yandaşlar için yapılıyor" dediğine yer verilen dilekçede, şu görüşlere yer verildi:

"Bilindiği gibi nitelikli ve alanında uzman bilişim personeli istihdamı, büyük ölçekli ve güvenlik düzeyi yüksek bilişim hizmeti sunan her kurum gibi TBMM'nin de en ciddi ihtiyaçlarından biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu ihtiyacının karşılanması gayesiyle Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik' yayınlanmıştır. İlgili yönetmeliğin 'personel seçimi' başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında, 'KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır' hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme TBMM'nin veya TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın personel alımı için kendi koyduğu bir şart olmayıp, hukuki ve mevzuatla bağlanmış bir hükümdür."

Dilekçede, Özel'in, Mehmet Fatih Kahraman'a yönelik de "gerçek dışı ve iftira mahiyetinde açıklamalarda bulunduğu" belirtilerek, Kahraman'ın, babasının sağlık sorunları nedeniyle TBMM'ye çok nadir geldiği bildirildi.

Dilekçede, "Kendisine makam aracı veya oda tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Müvekkilin TBMM'yi fiilen yönettiği iddiası da tamamen gerçek dışı olup, iftira mahiyetindedir." denildi.​

Bir kişinin odasının, kendi kişisel kullanımında olan mahrem kısımların kamera ile kayda alınmasının, aynen telefon konuşmalarının yasa dışı dinlenmesi gibi onun kişilik haklarına ve özel yaşamına saldırı niteliğinde olduğu vurgulanan dilekçede, bu kayıt ve görüntülerin televizyon yoluyla kamuoyuna yansıtılmasının, kişilik haklarına yapılmış ikinci bir saldırı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Dava ile İsmail Kahraman ve Mehmet Fatih Kahraman için 50'şer bin lira olmak üzere toplam 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

ÖZEL HAKKINDA AYRICA SUÇ DUYURUSU

İsmail ve Mehmet Fatih Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç, aynı gerekçelerle, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret", "iftira", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayette bulundu.