İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini ilgiyle takip ettiğini belirtti. Sosyal belediyecilik anlamında ortaya çıkan başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Ataç’ı tebrik eden Işık, Tepebaşı’nın tüm ülkeye örnek olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’a teşekkürlerini iletti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.