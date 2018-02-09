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İsmail Heniyye Kahire'yi ziyaret edecek

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı Heniyye başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire’ye gitmek için Gazze’den çıkış yaptığı belirtildi.

09 Şubat 2018 Cuma 14:28
İsmail Heniyye Kahire'yi ziyaret edecek

Hamas sözcüsü Fevzi Burhum konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Gazze’den ayrılan Heniyye’nin başkanlık ettiği Hamas heyetinde Halil El-Hayye, Ruhi Müştehi ve Fethi Hammad yer almaktadır” dedi.

Açıklamada ziyaretin, Gazze’yi felaketin kenarına getiren krizleri aşmak ve Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla Mısırlı yetkililerle istişare etmek için daha önce yapılan görüşmelerin bir sonucu olduğu belirtildi.

Burhum, ziyaretin 2011 ve 2017 anlaşmalarının esas alındığı uzlaşının tamamlanmasını ve bu konuda Mısır’ın çabalarını sürdürmesinin sağlanmasını amaçladığını ifade ederek “ziyaret hareketin Filistin davasını koruma ve Amerika’nın Kudüs ile ilgili kararına karşı koyma konusunda sürdürdüğü çabaların bir devamadır” dedi.

Bu arada Mısır Rafah kapısını çift yönlü olarak üç günlüğüne açtı.

Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşı görüşmelerine gözcülük eden Mısır, uzlaşı hükümetinin isteksizliği ve ağır davranması yüzünden çabalarını adeta dondurmuş durumda.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:28
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