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Bursevi'yi tanıyor musunuz?

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda Osmanlı dönemi müfessirlerinden İsmail Hakkı Bursevi'nin bestelenen eserleri seslendirildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
Bursevi'yi tanıyor musunuz?

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Osmanlı dönemi müfessirlerinden İsmail Hakkı Bursevi'yi anma programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anma programı kapsamında verilen konserde koroyu Şef Halil Çay yönetti.

İsmail Hakkı Bursevi'nin, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından bestelenen eserleri, dinleyicilerden alkış aldı.

Programda yapımı devam eden Kalemdar Camisi ve Külliyesi'nin fotoğrafları ve tanıtım görüntüleri sinevizyonla sahneye yansıtıldı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. OSMANLI
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