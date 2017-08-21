İsmail Cengiz Kazakistan’da

TKÜUGD ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde Türk Dünyası’nda meydana gelen gelişmeler, Türkistan Coğrafyası’nda yaşanan sıcak gelişmeleri yerinde izlemek ve görüşmeler yapmak üzere yönetim kurulu başkan vekilimiz İsmail Cengiz Kazakistan’a gitmiştir" denildi.

Açıklamada İsmail Cengiz’in bölgede ikili görüşmeler yaparak bir çok ziyarette bulunacağı belirtildi. Türk Dünyası üzerine uzun yıllardır alanda çalışma yapan İsmail Cengiz en son ırak Türkmeneli ve Kerkük’e çalışma ziyaretinde bulunarak bir çok konuyu Türkiye’de gündeme getirmişti.