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İsmail Cengiz Kazakistan’da

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkan Vekili ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengizçalışma ziyareti için Kazakistan’a gitti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:45
İsmail Cengiz Kazakistan’da

TKÜUGD ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde Türk Dünyası’nda meydana gelen gelişmeler, Türkistan Coğrafyası’nda yaşanan sıcak gelişmeleri yerinde izlemek ve görüşmeler yapmak üzere yönetim kurulu başkan vekilimiz İsmail Cengiz Kazakistan’a gitmiştir" denildi.

Açıklamada İsmail Cengiz’in bölgede ikili görüşmeler yaparak bir çok ziyarette bulunacağı belirtildi. Türk Dünyası üzerine uzun yıllardır alanda çalışma yapan İsmail Cengiz en son ırak Türkmeneli ve Kerkük’e çalışma ziyaretinde bulunarak bir çok konuyu Türkiye’de gündeme getirmişti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:45
  1. Türkiye
  2. Kazakistan
  3. Avrasya
  4. Kerkük
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