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İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

30 Haziran 2017 Cuma 18:44
İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi

Ziyaretlerinde özellikle esnafın talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyen Başkan İsmail Baran, aciliyet gerektiren işlerin yapılması konusunda gerekli talimatları hemen veriyor. Her bir vatandaşın fikrinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan İsmail Baran, "Körfez’in geleceğine fikir alışverişinde bulunarak, danışarak hep birlikte karar veriyoruz. Hemşehrilerimizin görüş ve talepleri, yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalara da ışık tutuyor. Körfez’de göreve geldiğimiz günden bu yana en fazla önem verdiğim konulardan birisi de bu" ifadelerini kullandı.

Körfez’deki bu birlik ve bütünlük bağının hizmet olarak geri döndüğünü belirten Başkan Baran, kendisine yöneltilen projelerle ilgili sorulara da cevap verdi. Başkan Baran, Körfez’in sadece bugününü değil, geleceğini planladıklarının altını çizdi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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