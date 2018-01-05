İşletmelere 50. yıl jesti

Firmalar, araç satın almadan, aylık 700-800 Euro’ya kiralama yöntemiyle Mercedes lüksünü yakalamış olacaklar.

Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılında bir ilke daha imza attı. Şirket, ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetini sunmaya başladı.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Satış Direktörü Boris Fitz, ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmeti ile otomobile erişimi kolaylaştırdıklarını söyledi. Boris Fitz, şunları söyledi: “Satışlarımızdaki ve müşteri memnuniyetindeki yüksek performansımızı daha da ileriye taşımak amacıyla geliştirdiğimiz ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetimiz, yetkili bayilerimizde sunulan ürün ve hizmetlere ilave olarak, yepyeni ve cazibesi yüksek bir hizmet. Bu hizmetle hem mevcut sadık müşterilerimize hem de potansiyel yeni müşterilerimize Mercedes-Benz otomobillere erişimi kolaylaştıran yeni bir alternatif çözüm sunuyoruz.“

Mercedes-Benz Türk Filo Satış ve Kullanılmış Otomobil Grup Müdürü Tarık Selim ise otomobil kiralayan müşterilerin, otomobil satın alan müşteriler gibi tüm ihtiyaç ve beklentilerinin karşılandığın söyledi.

KİRALAMANIN AVANTAJLARI

-Firmalar; ihtiyaçları olan araçlar için özkaynak ayırmak veya kredi kullanmak zorunda kalmadıkları gibi, araçların tescil, sigorta, vergi, bakım vs. işleriyle de ilgilenme yükünden kurtulur.

-12 aylık dönemde otomobillerin periyodik bakım işlemleri de kiralama bedeline dâhil ediliyor.

-Kaza veya arıza gibi durumlarda ise kiralanan otomobilin bir günden fazla süre yetkili serviste kalması gerektiğinde müşterilere, ikame bir Mercedes-Benz otomobil tahsis ediliyor.