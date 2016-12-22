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İşlenmiş et astım riskini artırıyor

Araştırmacılar sosis, salam ve jambon gibi ürünlerde kullanılan nitrit adlı koruyucu maddenin solunum yollarını tahriş ettiğine inanıyor

İşlenmiş et astım riskini artırıyor
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:41
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Araştırmacılar, işlenmiş et ürünleri yemenin astım belirtilerini kötüleştirebileceğini açıkladı.

Throax dergisinde yayınlanan ve Fransa’da 1000'e yakın kişi üzerinde yürütülen araştırmanın sonucunda haftada dört porsiyondan fazla işlenmiş et ürünü yemenin astım riskini artırdığı tespitine varıldı. Araştırmacılar sosis, salam ve jambon gibi ürünlerde kullanılan nitrit adlı koruyucu maddenin solunum yollarını tahriş ettiğine inanıyor.

Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için günde 70 gramdan fazla kırmızı ve işlenmiş et yememek gerekiyor. Throax dergisinde yayınlanan araştırma 2003’ten 2013’e kadar Fransa’da yaşayan yaklaşık 1000 kişiyi incelemişti. 1000 kişinin yarısı astım hastası, diğer yarısı ise sağlıklı insanlardı. 10 yıllık araştırmanın sonucunda işlenmiş et ürünleri yemenin akciğerdeki astım belirtilerini artırdığı bulundu.

Asthma UK adlı kuruluşun başkanı Dr. Erika Kennington, belirli yiyeceklerin bazı insanlarda astım belirtilerini tetiklediğinin bilindiğini söylese de astım belirtilerinden kurtulmak için belli bir diyet olmadığını belirtiyor: “Astımı olan çoğu insan için diğer insanlara yapacağımız beslenme tavsiyesinde bulunuyoruz: Taze, işlenmemiş, düşük tuzlu, düşük yağlı ve düşük şekerli gıdalarla beslenin.” Britanya Diyet Derneği’nden Catherine Collins ise insanlara Akdeniz tarzı beslenme öneriyor: “Astım olsanız da olmasanız da beslenmenizi çeşitlendirin ve Akdeniz tarzı beslenin.”

Vatan

 
EtiketlerAsthma UKDr. Erika KenningtonGenel sağlık Haberleri
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