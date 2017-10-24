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İşlemler incelemeye alındı, borsada karanlık 28 dakika

SPK tarafından cuma günü borsa kapanmadan yapılan 28 dakikadaki işlemler incelemeye alındı.

24 Ekim 2017 Salı 15:30
İşlemler incelemeye alındı, borsada karanlık 28 dakika

Türk bankalarının ABD'den milyarlarca dolar ceza ile karşı karşıya olduğuna ilişkin iddialar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sert bir şekilde yalanlanırken, Borsa İstanbul'da cuma günü ikinci seansta, banka hisselerinde gerçekleştirilen işlemler de inceleme altına alındı. Cumartesi günü ortaya atılan iddialar öncesinde, banka hisselerinde haftanın son işlem gününde saat 16.32 ile 17.00 arasında yapılan satışlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul yönetimi tarafından mercek altına alınacak.

28 DAKİKADA 48 KADEME SATIŞ

Cuma günü saat 16.32'de, piyasanın genelinde hakim olan yatay harekete rağmen, Halkbank hisseleri en düşük seviyesi olan 11.84 TL'ye göre yüzde 2.5 primle 12.32 TL'den işlem görüyordu. Bir anda başlayan satışlarla Halkbank hisseleri saat 17.00 itibarıyla, 48 basamak gerileyerek 11.84 TL'ye indi. Halkbank'ta ilk seansta 13.8 milyon adet olan işlem adedi, ikinci seansta 24.1 milyona fırladı. Bankacılık endeksi de 172 bin 791 puandan, 170 bin 966 puana kadar geriledi.

 ÖNCEDEN ÖĞRENDİLER Mİ?

Başta Halkbank olmak üzere, banka hisselerinde bir anda yaşanan düşüşe piyasa o gün anlam veremezken, cumartesi günü sektörle ilgili olarak ortaya atılan iddialar, kafalarda birçok soru işaretine neden oldu. Söz konusu iddiaların gündeme geleceğini öğrenen bazı kesimlerin, içeriden öğrenenlerin ticareti olarak tanımlanan 'insider trading' suçunu işlediğini ileri süren analistler, bu operasyonun SPK tarafından aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti.

2013'ten bu yana yapılan her türlü saldırıya rağmen, ekonomideki olumlu performansını sürdüren Türkiye'nin, bu kez en güçlü olduğu alan olan bankacılık sektörü üzerinden tahribita uğratılmaya çalışıldığının altını çizen uzmanlar, batık kredi oranı Avrupa ortalamasının üçte birinden az olan, kredi büyümesinde yüzde 20 ile dünya rekoru kıran sektörün güçlü duruşunu sürdüreceği görüşünde.

5 YIL HAPİS CEZASI

Sermaye Piyasası Kurulu, cuma günü yaptığı açıklamada bu tür yalan yanlış haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağına dikkat çekmişti. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, bilgi suiistimalini düzenleyen 106'ncı ve piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107'nci maddesi bu işlemler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Öte yandan BDDK da, gerçeğe aykırı haberlere yer verilmesinin suç teşkil ettiğine dikkat çekmişti.

Cuma günü ikinci seansta yapılan satışlar bankacılık endeksini yüzde 2 düşürdü. Bankaların piyasa değeri 28 dakikada 3.7 milyar TL azaldı. Dün de borsa yüzde 1 düşerken, bankacılık endeksi yüzde 3.1 değer kaybetti.

Cuma günü ikinci seansta 12.32 TL'ye yükselen Halkbank hisseleri, 28 dakikada 48 kademe birden gerileyerek 11.84 liraya indi. Bu hareket sektör geneline de yayıldı.


Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:30
  1. borsa
  2. SPK
  3. BDDK
  • SahiSahi12 sa önce
    Bu nasıl kanun Yarım saatte 3.7 milyarlık zarara sebep olunacak sonra da 2 ila 5 yılile yargılanacak , denetimli seebestlikten falan 6 ayda yırtacak . Suç işlemeye ozendirir gibi Hırsızlara koruma gibi
  • Hy-hyHy-hy13 sa önce
    Teknoloji üretip satmazsan hep az kazanırsın,hamallık yaparsın.Teknolojide bu(kğ fiyatı) 500-2000 dolardır.Bir tarafta çimento sat 5 sent/kğ,bir tarafta uçak,çip,telefon aradaki fark 40.000 kat.....
  • ahmetahmet13 sa önce
    Bi neaçziyet2-5 yıl cezaymış15 -20 yılVerde kimsecesaret etmesin cezalarartırılsınbu hain lere
  • KerembeyKerembey14 sa önce
    Sağım solum önüm arkam içimiz dışımız sahtekar
  • AhmetAhmet14 sa önce
    Reel üretim saglam temeller olmadıgı sürece bu tarzhaberler çok duyariz. Üretim ekonomisi yani üretmekten başka şansımız yok. Satmayı birakip katma degeri yüksek ürün yatirimlari yapmalıyız yapılmasi içinde cazip ülke haline gelmeliyiz. Bu ekonomi yönetimiyle zor.
  • ikraikra15 sa önce
    Hala borsada fetoculer etkin demekki..ulkemize ekonomik olarak diz cokturmeye calisoliyorlar.. hainler yakalanmali..2001 krizindeki gibi onceden haberli bir is..
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