İşlemler incelemeye alındı, borsada karanlık 28 dakika

Türk bankalarının ABD'den milyarlarca dolar ceza ile karşı karşıya olduğuna ilişkin iddialar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sert bir şekilde yalanlanırken, Borsa İstanbul'da cuma günü ikinci seansta, banka hisselerinde gerçekleştirilen işlemler de inceleme altına alındı. Cumartesi günü ortaya atılan iddialar öncesinde, banka hisselerinde haftanın son işlem gününde saat 16.32 ile 17.00 arasında yapılan satışlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul yönetimi tarafından mercek altına alınacak.

28 DAKİKADA 48 KADEME SATIŞ



Cuma günü saat 16.32'de, piyasanın genelinde hakim olan yatay harekete rağmen, Halkbank hisseleri en düşük seviyesi olan 11.84 TL'ye göre yüzde 2.5 primle 12.32 TL'den işlem görüyordu. Bir anda başlayan satışlarla Halkbank hisseleri saat 17.00 itibarıyla, 48 basamak gerileyerek 11.84 TL'ye indi. Halkbank'ta ilk seansta 13.8 milyon adet olan işlem adedi, ikinci seansta 24.1 milyona fırladı. Bankacılık endeksi de 172 bin 791 puandan, 170 bin 966 puana kadar geriledi.

ÖNCEDEN ÖĞRENDİLER Mİ?

Başta Halkbank olmak üzere, banka hisselerinde bir anda yaşanan düşüşe piyasa o gün anlam veremezken, cumartesi günü sektörle ilgili olarak ortaya atılan iddialar, kafalarda birçok soru işaretine neden oldu. Söz konusu iddiaların gündeme geleceğini öğrenen bazı kesimlerin, içeriden öğrenenlerin ticareti olarak tanımlanan 'insider trading' suçunu işlediğini ileri süren analistler, bu operasyonun SPK tarafından aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti.



2013'ten bu yana yapılan her türlü saldırıya rağmen, ekonomideki olumlu performansını sürdüren Türkiye'nin, bu kez en güçlü olduğu alan olan bankacılık sektörü üzerinden tahribita uğratılmaya çalışıldığının altını çizen uzmanlar, batık kredi oranı Avrupa ortalamasının üçte birinden az olan, kredi büyümesinde yüzde 20 ile dünya rekoru kıran sektörün güçlü duruşunu sürdüreceği görüşünde.

5 YIL HAPİS CEZASI



Sermaye Piyasası Kurulu, cuma günü yaptığı açıklamada bu tür yalan yanlış haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağına dikkat çekmişti. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, bilgi suiistimalini düzenleyen 106'ncı ve piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107'nci maddesi bu işlemler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Öte yandan BDDK da, gerçeğe aykırı haberlere yer verilmesinin suç teşkil ettiğine dikkat çekmişti.

Cuma günü ikinci seansta yapılan satışlar bankacılık endeksini yüzde 2 düşürdü. Bankaların piyasa değeri 28 dakikada 3.7 milyar TL azaldı. Dün de borsa yüzde 1 düşerken, bankacılık endeksi yüzde 3.1 değer kaybetti.

Cuma günü ikinci seansta 12.32 TL'ye yükselen Halkbank hisseleri, 28 dakikada 48 kademe birden gerileyerek 11.84 liraya indi. Bu hareket sektör geneline de yayıldı.





Kaynak: Sabah