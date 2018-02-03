İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü Amerikancıların yarışı başladı

CHP’nin 36. Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün başladı. Kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk olmak üzere partinin İslamofobik Kemalist adayları ve FETÖ’cü Amerikancı adayları yarışacak.

CHP’nin mevcut genel başkanı olan ve kurultayda yeniden aday adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’ne son dönemde adeta kalkan oldu. Kılıçdaroğlu, bilindiği gibi darbe girişimi gecesi, Atatürk Havalimanı’nda darbeciler ile yaptığı pazarlık sonucu elini kolunu sallaya sallaya havalimanından ayrılmıştı.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI

CHP’nin bir diğer genel başkan aday adayı olan ve İslam karşıtlığı ile bilinen Ömer Faruk Eminağaoğlu ise başörtüsü düşmanlığıyla hafızalarda yer alıyor. Bir dönem Çankırı Hakimi ve eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olan Ömer Faruk Eminağaoğlu, ortaöğretim ve beşinci sınıfta başörtüsü serbestisini getiren düzenlemenin iptali için dava açmıştı.

Laik ve Kemalist tutumu ile bilinen Ümit Kocasakal ise yargılandığı ‘staj davası’nda ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla yargılanmıştı.

Bir önceki kurultayda aday adayı olan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ,“cep telefonu mesajı ve mail yoluyla cinsel taciz ve hakaret.” suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.