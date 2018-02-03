Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü Amerikancıların yarışı başladı

CHP'nin İslamofobik Kemalistler ile FETÖ’cü Amerikancı adayların yarışacağı 36. Olağan Kurultayı bugün başladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:54
İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü Amerikancıların yarışı başladı

CHP’nin 36. Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün başladı. Kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk olmak üzere partinin İslamofobik Kemalist adayları ve FETÖ’cü Amerikancı adayları yarışacak.

CHP’nin mevcut genel başkanı olan ve kurultayda yeniden aday adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’ne son dönemde adeta kalkan oldu. Kılıçdaroğlu, bilindiği gibi darbe girişimi gecesi, Atatürk Havalimanı’nda darbeciler ile yaptığı pazarlık sonucu elini kolunu sallaya sallaya havalimanından ayrılmıştı.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI

CHP’nin bir diğer genel başkan aday adayı olan ve İslam karşıtlığı ile bilinen Ömer Faruk Eminağaoğlu ise başörtüsü düşmanlığıyla hafızalarda yer alıyor. Bir dönem Çankırı Hakimi ve eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olan Ömer Faruk Eminağaoğlu, ortaöğretim ve beşinci sınıfta başörtüsü serbestisini getiren düzenlemenin iptali için dava açmıştı.

Laik ve Kemalist tutumu ile bilinen Ümit Kocasakal ise yargılandığı ‘staj davası’nda ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla yargılanmıştı.

Bir önceki kurultayda aday adayı olan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ,“cep telefonu mesajı ve mail yoluyla cinsel taciz ve hakaret.” suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:54
  1. CHP kurultayı
  2. Muharrem İnce
  3. nkara Arena Spor Salonu

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 1 sa önce
    Bunlar kemalist laik falan değil. Bunlar ateist dinsiz. Çıkıp ta birisi bile la ilahe ilallah bile diyemez.
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Bunların alayı kendi cebini düşünen adaylar.kıral faruk partisi chpkk dır. Fikrini açıkça söyle hemen partiden ihraç olursun. Atatürk putun vede masken olup terörizme yürürsen baş tacı olursun.ismi chpkk olup yüzde 60 hiristiyandir chpkk nın
  • sadakatsadakat3 sa önce
    Hepsinin cani cehennme!Bir musluman her gunahi isleyebilir ama asla hain ve bir baska ulke icin casus olamaz ve ulkesini satamaz!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı veya Güney Kore’si olamadı?
  1. Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı..
  2. Keleş'ten E-5'e nazır proje
  3. Ecevit, kurultaya neden katılmadı?
  4. Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena..
  5. Satışın düşmanı faiz
  6. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
  7. İyi Parti'den sürpriz karar! Daha..
  8. İnce'ye ince gönderme!..
  9. ÖSO açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince..
  10. Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara..
  11. Stoklara açık artırma formülü
  12. Kayıp 879 tır
  13. Kılıçdaroğlu'na çok kötü haber!
  14. Makas atarken çarpıp kaçan maganda..
  15. THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon..
  16. İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak
  17. BJK TV spikeri gole sevinirken bardak..
  18. CHP yapıyor, sıra MHP geldi
  19. CHP'de genel başkan adayları belli oldu
  20. Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü..
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi