İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İslamofobi Kanada'da yükselişe geçti

Kanada’da müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında yüzde 60 oranında artış olduğu açıklandı.

18 Haziran 2017 Pazar 10:13
İslamofobi Kanada'da yükselişe geçti

Kanada resmi istatistik kurumu StatsCan’ın açıkladığı 'polise bildirilen nefretsuçları' başlıklı son verilere göre, 2015 yılında Müslümanların karşı karşıya kaldığı nefret suçu saldırıları, bir önceki yıla oranla yüzde 60 oranında arttı.

NEFRET SUÇU

Kurumun raporuna göre, 2014 yılında polis kayıtlarına geçen söz konusu 99 vakaya karşın, 2015 yılında 159 nefret suçu saldırısı yaşandı.

Rapora göre, aynı dönemde Yahudi inancındakilere karşı da 213 nefret suçu işlendi. Bu rakamın 2014 yılında 178 olduğu bildirilen raporda, dini kaynaklı nefret suçlarında Hristiyan inancında olanların da saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Bu kategoride ise 2014 yılında 35 olan Katolik Hristiyanlara karşı gerçekleşen nefret suçu saldırısı, 2015 yılında 55’e yükseldi.

Rapor sonrası bir açıklama yapan Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, hükümetin ırkçılıkla mücadele etmek ve etnik ya da dini cemaatlerin risk altındaki alt yapısını korumak için çalıştıklarını söyledi. 

ZOR BİR YIL

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Halid Elgazzar da 2015 yılını Müslüman Kanadalılar için "zor bir yıl" olarak nitelendirdi.

Rapora esas olan dönemin, eski başbakan Stephen Joseph Harper’ın iktidarı olduğuna dikkati çeken Elgazzar, Fransa'da yaşanan iki terörist saldırı, vatandaşlık törenlerinde Müslüman bir kadına getirilen peçe yasağı ve ardından da seçim kampanyalarındaki söylemlerin, müslümanlara karşı işlenen nefret suçu saldırılarının artmasında etkin olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:13
  1. KANADA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    5. Fotokapanla görüntülendiler
    6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti