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İslamofobi, İngiltere'de yükselişe geçti

İngiltere'de yaşanan son terör saldırılarının ardından yapılan araştırmalarda İslamofobik nefret suçlarında yüzde 464'lük bir artış yaşandığı ortaya çıktı.

23 Haziran 2017 Cuma 16:34
İslamofobi, İngiltere'de yükselişe geçti

Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubunun son verilere göre, 22 Mayıs'ta Manchester'da bir konserin bitiminde düzenlenen bombalı saldırının ardından 23-31 Mayıs haftasında islamofobik nefret suçları, önceki haftaya oranla yüzde 464 arttı.

Hükümet destekli Tell Mama Direktörü Fiyaz Mughal yaptığı değerlendirmede, Manchester Arena Konser Salonu'ndaki saldırı öncesindeki 15-21 Mayıs haftasında ülke genelinde 25 İslamofobik nefret suçu işlendiğini, saldırıyı takip eden 23-31 Mayıs haftasında ise bu tür saldırıların sayısının 141'e çıktığını aktardı.

Tell Mama verilerine göre, söz konusu nefret olaylarının yüzde 56'sı internet ortamında yaşandı. Sokaktaki saldırıların ise yüzde 26'sı Manchester'da, yüzde 15'i başkent Londra'da kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:34
  1. islamofobi
  2. İngiltere
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