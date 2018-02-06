‘İslamofobi’ ile ortak mücadele

Roma’ya çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştükten sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile de bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu. Apostol Sarayı’nda Erdoğan için düzenlenen törende Vatikan’ı ve Papa’yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu. Papa, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu’ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İtalyanca “Buongiorno” (günaydın) diyen Papa’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “How are you” (nasılsınız) sözleriyle karşılık verdi. “Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim” ifadesini kullanan Erdoğan’a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

PAPA İLE 1 SAAT BAŞ BAŞA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vatikan’daki gelenek doğrultusunda Apostolik Kütüphene’de gerçekleşen ve son derece dostane bir havada geçtiği öğrenilen 1 saatlik baş başa görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs’ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs’le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

KUDÜS, İSLAMOFOBİ VE AFRİN

Erdoğan, “Kudüs” konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa’ya teşekkür etti. Papa Franciscus da Erdoğan’a, “Kudüs” meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam’ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

BİZ KİLİSELERİ ONARDIK SIRA SİZDE...

Türkiye’de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti. Erdoğan ve Papa, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi de kabul eden Erdoğan, İtalya’nın önde gelen şirketlerin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.