Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘İslamofobi’ ileortak mücadele

59 yıl aradan sonra Türkiye adına Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Papa Franciscus ve İtalyan yöneticilerle önemli temaslarda bulundu. Erdoğan-Papa görüşmesinde başta Kudüs olmak üzere mülteciler, Suriye’deki savaş, terör ve farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

06 Şubat 2018 Salı 09:15
‘İslamofobi’ ileortak mücadele

Roma’ya çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştükten sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile de bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu. Apostol Sarayı’nda Erdoğan için düzenlenen törende Vatikan’ı ve Papa’yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu. Papa, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu’ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İtalyanca “Buongiorno” (günaydın) diyen Papa’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “How are you” (nasılsınız) sözleriyle karşılık verdi. “Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim” ifadesini kullanan Erdoğan’a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

PAPA İLE 1 SAAT BAŞ BAŞA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vatikan’daki gelenek doğrultusunda Apostolik Kütüphene’de gerçekleşen ve son derece dostane bir havada geçtiği öğrenilen 1 saatlik baş başa görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs’ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs’le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

Kudüs, İslamofobi VE AFRİN

Erdoğan, “Kudüs” konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa’ya teşekkür etti. Papa Franciscus da Erdoğan’a, “Kudüs” meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam’ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

BİZ KİLİSELERİ ONARDIK SIRA SİZDE... 

Türkiye’de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti. Erdoğan ve Papa, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi de kabul eden Erdoğan, İtalya’nın önde gelen şirketlerin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi. 

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:15
  1. İslamofobi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vatikan
  4. Papa Franciscus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınadı
    1. Amerika Suriye'de kimyasal silah..
    2. Borsa İstanbul piyasaya düşüşle başladı
    3. Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa..
    4. CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o..
    5. Beşiktaş'ta Özbiliz ayrılıyor!..
    6. Karabağlar ilçesinde kafede sandviç..
    7. Kritik tepe ele geçirildi! 4 ÖSO..
    8. Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini..
    9. Vincent Janssen'in dönüş tarihi..
    10. Fatih Terim neşteri vuruyor
    11. Ticaretin yeni rotası: Asya-Pasifik
    12. Buğday sapından ısı yalıtım malzemesi..
    13. Kaplan: Kovanlarına takviye yapılmazsa..
    14. Katil İsrail Batı Şeria'da bir..
    15. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    16. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    17. İstanbul Kartal’da bir gecekondu alev..
    18. Lübnan'dan İsrail'e sert cevap
    19. ﻿Fiyatlar düşecek algısı yanlış,..
    20. 'Mahmut Uslu, Başkan Yıldırım'ı..
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı