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İslâmiyet, tüccarlarla hızla yayıldı

Gazeteci Yusuf Kaplan, İslâm'ın yarım asırda tüm dünyaya yayılmasında Müslüman tüccarların büyük payı olduğunu söyledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 22:01
İslâmiyet, tüccarlarla hızla yayıldı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Yusuf Kaplan ile Fikir Atölyesi", Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İslâm'ın yarım asır gibi kısa bir zamanda tüm dünyaya yayılmasındaki en önemli faktörün ticaret olduğunu söyleyen Kaplan, "Müslüman tüccarlar, normal bir insandan biraz daha fazla bilgi birikimine sahip olan ve İslâmi bilgileri de kuvvetli kişilerdi. Gayrimüslimler, Müslüman tüccarları gördükleri zaman İslâmiyet'e özeniyorlar ve Müslüman oluyorlardı. 100 yıl öncesine kadar bir Müslüman'la tanışan gayrimüslim Müslüman olurken şimdi geldiğimiz nokta oldukça düşündürücü" şeklinde konuştu.

OSMANLI'NIN İNSANLIK TARİHİNE KATKISI ÇOK BÜYÜK

Osmanlı Devleti'ni doğru tanımak ve anlamak gerektiğini belirten Kaplan, "Osmanlı, insanlık tarihinin yapılmasında kilit roller oynayan bütün medeniyetlerin üzerine oturmuş tek dünya tecrübesinin adıdır. Biz bunu anlayamayız; çünkü tarih bilincimiz yok edildi. Biz, Osmanlı tarihçisi yetiştirmek için insanları ABD'ye gönderiyoruz, ABD ise yarım asırdır Osmanlı kürsüleri kuruyor" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 22:01
  1. Gazeteci Yusuf Kaplan
  2. Esenler Belediyesi
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