İslam’ı tahrife ‘diyalog’ kılıfı

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, “korkunç bir gece” olarak tanımladığı 15 Temmuz’un ardından Vatikan’ın Türkiye’nin hassasiyetlerinin farkında olduğunu ve FETÖ’nün Vatikan’ı kendi kavramıyla istismar ettiğini belirterek, “Diyalog adı altında İslâm’ı dönüştüren, İslâm’ın gerçek kimliğini tahrif eden bir anlayışla bu ilişkiyi kurmuşlar” dedi. Darbe girişimi sırasında izinli olarak Ankara’da bulunduğunu ifade eden Paçacı, ivedilikle iznini kesip görevine döndüğünü ve girişime tepki göstermekte atıl kalmakla eleştirilen Batı ve Vatikan’daki muhataplarına yaşadıklarını aktarma imkanı bulduğunu anlattı.

“TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

FETÖ’nün 150’ye yakın ülkede olduğu gibi zaman içinde Vatikan’da da ilişkiler kurduğunu belirten Paçacı, “Buralara etkileri olmuş ama biz bu etkileri silmek bakımından çok hızlı şekilde çabalarımızı sürdürdük ve bunda da zaman içerisinde etkili olduğumuz kanaatindeyim. Tabii bu biraz zaman aldı ve daha etkili olabilmemiz için daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

VATİKAN’I DA İSTİSMAR ETMİŞLER

Türk toplumunu 40 yıl boyunca aldatan, değerlerini, emeğini, evlatlarını çalan ve sonunda 15 Temmuz’da ihanet eden örgütün şirin gözükmek için ‘diyalog’ kelimesini kullanarak Vatikan ile ilişki kurduğunu anlatan Paçacı, şunları anlattı: “Diyalog kavramı, Vatikan için önemli bir kavram. Diğer dini topluluklarla ilişkilerini diyalog olarak adlandırıyor ve buna çok önem veriyor. 1962’de başlayan ve 1965’te sonuçlanan II. Vatikan Ekümenik Konsülü sonunda alınan bir karar bu ve Katolik inancının esasları arasına girmiş bir konu. Bu örgüt geçtiğimiz on yıllar içerisinde bunu da istismar etmiş durumda.”

İSLAM’IN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR

FETÖ’nün İslâm’ı da tahrif ettiğini, örgütün her alandaki istismarları konusunda Vatikan’ı içtenlikle bilgilendirdiklerini dile getiren Büyükelçi Mehmet Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyalog adı altında İslâm’ı dönüştüren, İslâm’ın gerçek kimliğini tahrif eden bir anlayışla bu ilişkiyi kurmuşlar ve bu on yıllar içerisinde bu ilişki geliştiği için bunun izlerini silmek de zaman aldı, alıyor. Bu kavramın da istismarını bu örgütün yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu kavramı istismar ettiğini ve farklı dini toplumlar arasındaki bu ilişkinin bu insanlar tarafından yanlış bir tanıma oturtulduğunu ve Vatikan’ın anladığı diyalog kavramının da bu örgütün istismarına uğradığını anlatma konusunda mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum ve bunun Vatikan’a anlatılması gerekiyordu. Daha yapılması gereken çok işler var.”