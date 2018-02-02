İslami Parti lideri Kabiri yargılanıyor

Tacikistan Yüksek Mahkemesinde, ülkede yasaklanan İslami Uyanış Partisi'nin (IRPT) Genel başkanı Mukhiddin Kabiri aleyhindeki ceza davasının duruşmasına başlandı.

Duruşmaya yurt dışına sığınan sanık katılmıyor. Mahkemede, kişi hakkında Yüksek Mahkeme Başkanı Shermuhammad Shokhiyon gazetecilere bilgi verdi.

“Asia Plus” ajansına göre, Shermuhammad Shokhiyon, Kabiri aleyhindeki suçlamaları davanın "gizliliğini" gerekçe göstererek açıklamadı.

IRPT, Eylül 2015 tarihine kadar 16 yıl boyunca eski Sovyetler hududundaki tek resmi dini parti idi. Aynı yılın Eylül ayında IRPT ve lideri Mukhiddin Kabiri eski Savunma Bakanı Abdukhalim Nazarzoda'nın askeri isyanına katılmakla suçlandı.

Daha sonra da bu parti, Yüksek Mahkeme tarafından terör örgütü olarak ilan edildi ve birçok yöneticisi tutuklandı. 2016 yıl Haziran ayında IRPT siyasi konseyinin 14 üyesi, ikisi ömür boyu hapis olmak üzere, çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.