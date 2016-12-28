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İslâmî Düşüncenin Teşekkülü

Vuslat Dergisi, 2017 yılının ilk sayısını, “İslami İlimlerin Teşekkülü ve Diğer İlimlerle İlişkisi” konusuyla çıktı. Alanlarında uzman akademisyenlerin kaleme aldığı makaleler önemli bilgiler içermektedir. Dergi, Genel Yayın Yönetmeni İlhami Pınar ve Editör Ziya Gündüz yönetiminde, 187. sayısına ulaştı.

İslâmî Düşüncenin Teşekkülü
Eklenme: 28 Aralık 2016, 15:09
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İlim, İnsanın Kendisini Bilmesini Gerektirir

İlim demek, bilgi demektir. İlim demek, edep demektir. İlim demek, kendini bilmek demektir. İlim demek, kulluğun bilincinde ve şuurunda olmak demektir. Bunun içindir ki,  İslâmî ilimleri doğru kaynaklardan, doğru bir şekilde elde etmek gerekiyor.  Yanlış öğrendiğimiz her bilgi, bizi gerçek ve doğru ilimlere yabancılaştırır.  Gerçek ilmi kaybetmek, rotasını şaşıran gemiye benzer. Rotasını şaşıran gemiye, hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Müslüman şahsiyetler olarak, Müslüman toplumlar olarak, yaptığımız her şeyin, mutlaka ilmini öğrenmemiz gerekiyor.  Bunun içindir ki, İslâm Medeniyeti, aynı zamanda bir ilim medeniyetidir.  İslâm’da her şeyin bir anlamı vardır. İslâm, insanların hayatını ilimle anlamlı kılar. 

İlmin kuralı: Okumak, araştırmaktır ve yazmaktır!

Allah Teâlâ, Kur’ân’da şöyle buyurmaktadır:

“Yaratan Rabbinin adıyla oku.

O, insanı bir alak'tan yarattı.

Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti.” (Alak, 96/1-5)

İslâmi Düşüncenin Oluşumu

Kur’ân ve Sünnet ışığında birçok önemli ilim gün yüzüne çıkmış ve İslâm âlimleri tarafından bu ilimler geliştirilmiştir. 

1- İslâm düşüncesinde Naklî ve Aklî İlimler

2- Hadis İlminin Ortaya Çıkışı

3- Kelam İlminin Teşekkülü

4- Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı

5- Fıkıh İlminin Ortaya Çıkışı

İlim Erkek ve Kadına Farzdır

Rasulullah (s.a.s.) ilim hakkında şöyle buyurmaktadır:

“İlim aramak, (kadın-erkek) her Müslüman üzerine farzdır.”(Sünen-i İbn Mace, Mukaddime B.17, Hds.224.)

Farz-ı ayn olan ilim, mü’min müslüman kulun, kendisiyle Rabbi Allah’a ibadet ettiği, kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirdiği ilimdir…Kadın olsun, erkek olsun her mü’min müslümanın üzerine farzdır ki, kulluk vazifelerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan ilmi elde edip, onunla amel etsin!..

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

Prof. Dr. Abdulhamit Birışık,Prof. Dr. İlyas Çelebi, Prof. Dr. Ali Çelik,  Prof. Dr. Hasan Hacak, Doç. Dr. Ömer Türker, Ahmet Varol, Hüseyin K. Ece, Abdullah Dai, Fırat Toprak, Seyfulislam Çapanoğlu, Ahmet Bal, İbrahim Dönertaş…

 
EtiketlerVuslat Dergisi
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