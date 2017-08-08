Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığının "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerle buluştu. Program, öğrencilerden Yasir Bektaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Keleş, "İslami değerlerimiz, Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Bizi kurtaran değerlerdir. O gemiye binen boğulmaktan kurtulur, kaybolmaktan, manevi ölümlerden kurtulur." ifadelerini kullanarak, İslami değerleri hayatlarına tatbik edenlerin de Hazreti Nuh'un gemisine binenler gibi kurtuluşa ereceklerini kaydetti.

Avrupa'dan gelen öğrencilere, en büyük vazifelerinin İslam'ı güzel temsil etmek olduğunu söyleyen Keleş, "Birisi baktığında, sizin yaşantınızda İslam'ın güzelliklerini görmeli. Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, ahde vefa, sadakat bütün bunları sizin hayatınızda görerek 'İslam, ne güzel bir dinmiş' diye imrenmeli adeta." dedi.

İslam'ın güzelliklerinin yaşantıyla ortaya konulmasını tavsiye eden Keleş, Sezai Karakoç'un "İslam'ı o kadar sağ ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin." dizelerini hatırlattı.

Öğrencilerin ikinci vazifelerinin iyi bir öğrenim görmek olduğuna işaret eden Keleş, "Kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Bilgi ve ahlaki bakımından donanımlı yetişmelisiniz ki içinde bulunduğunuz toplumda etkin bir konuma gelebilesiniz. Bir Müslüman olarak içinde bulunduğunuz toplumda etkin bir konuma gelmeniz, İslami değerlerin daha iyi tanınmasına vesile olur." diye konuştu.

Keleş, "Üçüncü vazifeniz, Avrupa'da bir hastalık gibi yayılmaya başlayan İslamofobi karşısında mücadele edebilecek bir konuma sahipsiniz. Sizler şu anda oranın dilini, kültürünü, hukuki haklarınızı biliyorsunuz. Meşru ölçüler içinde, hukuki zeminde İslamofobi karşısında Müslümanları, Müslümanların haklarını savunmak sizin gelecekte en büyük hedeflerinizden biri olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.