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İslam'ı çok seviyorum

Masai kabilesinin şefi Torakaa Kiberenge (58), “Çocuklarımın Müslüman olarak yetişmesini gönülden arzu ediyorum" dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 08:55
İslam'ı çok seviyorum

O, yırtıcı hayvanlarla iç içe Tanzanya’nın Serengeti bölgesinde yaşayan ve modern hayatı tanımamış yerli bir kabilenin reisi... Ülkesinde İslam’a olan ilgisi nedeniyle Afrika Türkiye İnisiyatifi (ATİ) tarafından Türkiye’ye getirilen Masai kabilesinin şefi Torakaa Kiberenge (58), İstanbul’u ziyaretinde birçok ilk yaşadı.

Yaşadığı yerden ilk defa ayrılan ve uçakla geldiği İstanbul’u yerel kıyafetiyle gezen Kiberenge büyük şaşkınlıklar yaşadı. Kiberenge, İstanbul ziyaretinde İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından kabul edildi. Yılmaz, Kiberenge’ye İslam tarihinden, Habeşistan Kralı Necaşi ve ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi’nin hayatı hakkında bilgiler verdi. İslam’ın siyahi kökenli insanlar arasında yayılışını anlatan Yılmaz, “Ezan meşru kılındığında Bilal sesinin güzelliği nedeniyle Hazreti Peygamber tarafından müezzin olarak görevlendirildi. Bilal aynı zamanda köleydi ve Afrikalı bir siyahiydi ama Hazreti Peygamber bu görevi Bilal’e verdi. Çünkü o, bunu hak ediyordu. İslam’da görevler hak edene verilir” dedi.

RUHUMU EN FAZLA SİZ İKNA ETTİNİZ

Müftü Yılmaz, Kiberenge’ye İslam’ın Afrika topraklarına Hazreti Muhammed’in zamanında ulaştığını söyledi. Anlatılanlar karşısında duygulandığını dile getiren Kiberenge, “İlk defa Türkiye’ye geldim. Bu anlattıklarınız beni çok etkiledi. Buradakilere inanıyorum ve bunları Afrika’ya aktaracağım. Ruhumu en fazla siz ikna ettiniz. İnşallah hayattayken ikinci, farklı bir insan (Müslüman) olarak Türkiye’ye dönmek istiyorum. Şimdi birbirimize dua edelim” dedikten sonra ellerini açarak kendi dilinden dua etti.

Süleymaniye Camisi’ni gezen Kiberenge, “İster inanın, inanmayın ben İslam’ı çok seviyorum. Çocuklarımın Müslüman olarak yetişmesini gönülden arzu ediyorum. Onlar Müslüman olunca inşallah ileride biz de onlar gibi oluruz” dedi. “Ben buraya ayrı bir dünyaya mı geldim? Burada sadece reisler mi yaşıyor? Herkes araba sahibi, yollar araba dolu. Her kaldığım gün yeni bir şey görüyorum. Büyük binaları nasıl yapıyorlar? Bu asansörler nasıl çalışıyor? Bunları kim çekiyor? İnsanlar hep benimle kucaklaşmak istiyorlar. Ülkeniz barış ülkesidir. Biz vahşi hayvanlarla iç içe olduğumuz için böyleyiz ama siz insanlarla iç içe yaşadığınız için böyle barış ülkesindesiniz” ifadelerini kullandı. Kiberenge’nin İslamı tanımasına vesile olan Ahmet Kemal Öncü ise, “İki çocuğunu da bizim oradaki medreselerimize verdi. Müslüman olarak yetişmekteler. İki evladının inandığı İslam’ın en güzel yaşandığı yer Türkiye’yi görmek istedi. Bizim misafirimiz oldular. Herşeyi ilk defa gördü ve büyük şaşkınlık yaşıyor. Türkiye’ye gelince şunu gördü, ‘beyaz adam’ demek kötü adam demek değil, güzel olanları da varmış. Biz Müslüman olarak onu kucakladık” ifadesini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 08:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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