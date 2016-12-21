İslami cihat İnsansız hava aracı için düğmeye bastı

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden Fethi Hammad, Hamas hareketinin insansız uçak yapımına devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde bu konuda ciddi mesafeler kat edeceğini belirterek, Tunuslu şehit mühendis Muhammed Ez-Zuvari’nin Kassam Tugayları’nda öğrenciler bıraktığını söyledi.



Ez-Zayide bölgesindeki şehitlerin ailelerini onurlandırmak için yapılan etkinliğe katılan eski İçişleri Bakanı Hammad, daha önce bölgede sadece işgalcilerin insansız uçak kullandıklarını ve bu konuda üstünlük sağladıklarını, Tunuslu mühendis Ez-Zuvari’nin direnişe insansız uçak kazandırması gibi işgale karşı yeni direniş metotları geliştirmek gerektiğini ifade etti.



Hammad konuşmasında “Tunuslu şehit Ez-Zuvari Gazze ve Filistin şehitlerini takip etti. Kassam Tugayları’nı kuran ve Filistin’i kalkındıran Gazze’nin bu noktasında şehitlerimizi anıyoruz. Taşla direnişi başlatan Kassam Tugayları, bunu bıçak ve silahla geliştirdi” dedi.



Fetih hareketine mesaj gönderen Hammad, Filistin için ve şehitlere vefa için birlikte çalışmaya davet ederek “Zafer bizim teslim olmamamızdır. Bizim düşmana karşı direnen ile işgal güçlerinin bekçisi olanları karşılaştırmamız gerekir” ifadesini kullandı.



Hamas’ın işgal rejiminin boğazına saplanan bir hançer olmaya devam edeceğini hatırlatan Hamas lideri Hammad, Batılı ülkelerle birçok Arap ülkesinin İsrail’e karşı savaştığı için Hamas’a düşmanlık beslediğini ifade etti.



Hamas’ın, işgal güçlerinin saldırması sonucu elli şehit veren Ez-Zaviye’de şehit ailelerini onore etmek için düzenlediği etkinliğe Kassam Tugayları mücahitleriyle şehit yakınları ve bölge halkı katıldı.

