Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Hayat bize bir emanettir. Öyle ki insan kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir.

İSLAM ÜMMETİ BÜYÜK ACILARA GARK OLDU, GÜCÜMÜZ YETMEDİ

Denize açılan sayısız masum insan Akdeniz'e gömüldü. Cansız bedenler sahillere vurdu. Gazze defalarca bombalandı. Kudüs'te, Filistin'de zulüm durmaksızın devam etti. Arakan'da, Myanmar'da zulüm devam etti. Kısaca, İslam ümmeti büyük acılara gark oldu, ancak gücümüz ve nefesimiz yetmedi.

"MAHİYET OLARAK AYNI, DERECE OLARAK FARKLI SORUMLULUK TAŞIYORUM"

Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem bugün mahiyet olarak aynı, derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum, mümin olarak.

"İSLAM'DA DİN ADAMI YOKTUR, HERKES DİNİNİN ADAMIDIR"

Huzurunuzda onyıllarca bana ders veren hocamın her derste tekrarladığı cümlesi vardır, İslam'da din adamı yoktur, herkes dininin adamıdır. Bu kutlu yolda azimle yürümeye ve bu istikamette çalışmaya devam ettim.

KAYBETTİKLERİMİZİ YENİDEN BULDUK

Dünyanın neresinde afet, savaş, kriz varsa yetiştik. Dİyanet, sadece Türkiye'nin Diyanet'i olmayacak demiştik. 113 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Kayıp kıtalarda, kaybettiğimiz kardeşlikleri yeniden bulduk. En temel hedeflerimizden biri, referans kurum haline gelmektir. İnşallah arkadaşlarımız daha fazla yaklaştıracaktır.

"NEFRETİ RAHMETE DÖNÜŞTÜRMEK YENİ DİYANET'İN EN BÜYÜK VAZİFESİ OLACAKTIR"

Bir yandan doğruyu ortaya koyma gayesini güttüğümüz gibi yanlışlar ile mücadelemizi de sürdürdük. Başta DEAŞ ve FETÖ olmak üzere İslam dünyasından çıkan ancak İslam'la ilgisi olmayan, dünya barışını tehdit eden İslamofobi belasına karşı da samimiyetle mücadele etmeye çalıştık. Ancak Batı idrakini istila eden İslamofobik nefreti rahmete dönüştürmek yeni Diyanet'in en büyük vazifesi olacaktır.

"40 YIL GECİKMİŞ OLMANIN MAHCUBİYETİ BİR DAHA YAŞANMAMALI"

Coğrafyamızı kuşatan ayrılıkçı din söylemleri, tekfir hastalığı asla Diyanet'in mihrap, minber ve kürsülerine yaklaşmamalıdır. Teşkilatın buna asla izin vermeyeceğine inancım tamdır. Diyanet daima, ilmin, hikmetin ve orta yolun güçlü sesi olmaya devam edecektir. Diyanet, tarih boyunca medeniyetler kuran ana yoldan, ehli sünnetten sapmadan, başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere aynı vatanı paylaştığımız kardeşlerimize daima kucaklayarak yoluna devam edecektir. Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır. Ancak tek gayesi, cemiyete imanlı, ahlaklı gençler yetiştirmek olan kurumlar bu tür yapılarla karıştırılmamalıdır.

Diyanet, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleriyle birlikte Türkiye'mizin dini istikrarının, din emniyetinin teminatı olduğunun daima farkında olmalıdır. Yurt dışındaki millet varlığımızın kimliğini koruyarak barış içinde hayatını sürdürmek için Diyanet'in onlarca yıldır sürdürdüğü çabalar Avrupa'da ve Batı'da yükselen ırkçılığa feda edilmemelidir."