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İslamcıların birleşmesinde ilk fire!

Cezayir'de İslamcı partilerin birleşme önerisine Barış Toplumu Hareketi'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor.

İslamcıların birleşmesinde ilk fire!
Eklenme: 25 Aralık 2016, 23:22
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Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, 2017 ilkbaharında yapılması planlanan meclis seçimlerine İslami partilerin ortak bir listeyle girmesi fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

Barış Toplumu Hareketi lideri Abdurrezzak Mukri, partisinin sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumun ve önümüzdeki seçimlerin tam birleşmeyi gerektiren bir fırsat anlamına gelmediğini ifade ederek, meclis seçimlerine, partisinin ortak bir listeyle girmeyi kabul etmediğini belirtti.

Ülkedeki tüm İslami akımların tek bir çatı altında toplanmasının "korkunç" bir şey olacağını vurgulayan Mukri, bu durumda içeriden ve dışarıdan onlara karşı koalisyon oluşturulması ve yollarının kesilmesi için gerekçe verilmiş olacağını söyledi.

Mukri ayrıca iller bazında yapılacak yerel ittifaklara kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Cezayir'de Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi, geçen çarşamba günü birleşme kararı alarak stratejik ittifak anlaşması imzalamıştı. Parti liderleri, ülkedeki İslami akımların, gelecek nisan ayında yapılması beklenen genel seçimlere, ortak bir listeyle girmesi çağrısında bulunmuştu. 

Cezayir'deki İslami akımlar arasında, Barış Toplumu Hareketi, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Nahda Hareketi, Islah Hareketi ve Değişim Cephesi partileri yer alıyor. 

 

 
EtiketlerAbdurrezzak MukriCEZAYİRBarış Toplumu Hareketi
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