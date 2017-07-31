İslambey’de alt yapı sorunu tarih oluyor

Eyüp’ün ana arterlerinden biri olan İslambey Caddesi’nde altyapı sorunlarını bitirecek çalışmalar hızla sürüyor. Yaklaşık bir aydan beri süren çalışmalarda yağmur ve atık su kanalları döşeniyor. Altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından elektrik, su ve doğalgaz hatları yenilenecek. Kaldırımları genişleyecek caddede peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları, aydınlatma elemanları kullanılarak İslambey Caddesi yenilenerek yeni bir görünüm kazanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Remzi Aydın, çalışanlar ve esnafla görüştü. Buradaki çalışmalar konusunda öncelikle esnaf ve mahalle sakinlerinin görüşlerinin alındığını hatırlatan Başkan Remzi Aydın, “Biz bu çalışmaya başlamadan önce esnaf ve mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunduk, bilgilendirme toplantıları yaptık. Kaldırımları genişlemiş, daha rahat ve işlevsel bir İslambey Caddesi tasarlıyoruz. Çalışmalarımız, vatandaşların da onayıyla bir ay önce başladı. Şimdi çalışmaları yerinde inceledim. Proje çok hızlı ve sorunsuz ilerliyor. Çok isabetli bir yatırım olduğu yağan yağmurda anlaşıldı. Caddemiz eskisinden daha güzel, rahat ve canlı olacak inşaallah” diye konuştu.

Projelerde yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda, en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutulduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

“İslambey ve çevresinde altyapı sorununu ortadan kaldıracak önemli bir çalışma yürütülüyor. Daha önce altyapı konusunda sorunlar yaşayan bu bölgede artık yıllar boyunca bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız”

Yapılan çalışmalardan esnaf ve vatandaşlar memnun

İslambey Caddesi’nde 45 yıldır yaşadığını belirten Abidin Kutu, “Yapılan çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu son yağan yağmurda bile gördük. Çalışmalar daha tamamlanmamasına rağmen son sel felaketinde evlerimiz, dükkanlarımız sular altında kalmadı. Çok fazla yağmur yağınca eskiden kanallar kapanıyor, logarlar tıkanıyordu. Cadde üzerindeki evler ve dükkanlar sular içinde kalıyordu. Şimdi bu çalışmalar ile daha rahat ettik. Başkan Remzi Aydın’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

İslambey Caddesi’nde esnaf olan Hüsnü Candal ise, “Bundan önce yağmur yağınca çok sorunlar yaşıyorduk, esnaf çok mağdur oluyordu. Eskiden su kanalları ile atık kanalları aynıydı. Şimdi bu yapılan çalışmalarla yağmur kanalları ve atık kanalları birbirinden ayrılıyor. Daha iyi bir caddeye kavuşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Yağmur suyu ile atık su kanallarını ayırdık”

İslambey Caddesi’ndeki çalışmaları yürüten firma sorumlusu Kerim Kılıçgedik, daha önce yağmur ve atık sularının aynı kanaldan aktığını belirterek, “Biz şimdi ayrı kanallar yapıyoruz. Yağmur kanalı Haliç’e bağlanacak. Atık su kanalı ise Alibeyköy’deki Arıtma Tesisi’ne gidecek. Dolayısıyla hem altyapı sorununu çözüyoruz, hem de çevreyi koruyoruz. Bu çalışmalarla atık su ve yağmur suyu sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Son bir ayda İstanbul’da yaşanılan 2 sel felaketinde de ne esnaf mağdur oldu, ne camimizi su bastı. Çalışmaları 150 günde bitirmemiz planlandı ancak biz 90 günde bitirmeye çalışacağız. Bizden sonra üst yapı çalışmaları başlayacak. Kaldırım taşları, parke, asfalt ve peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları ve aydınlatma elamanları kullanılacak ve İslambey Caddesi yeni görünümüne kavuşacak” şeklinde konuştu.