“İslam’a ve insanlığa hizmet için çalışmak onurlu bir görevdir”

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının birinci önceliğinin, tevhid, adalet, barış, huzur, güven, erdem ve güzel ahlak gibi değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran İslam’ın hakikatlerinin olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bütün hizmetlerinde, milletimizin sağlam bir inançla ilelebet payidar olması için çalıştığını ifade eden Başkan Erbaş, “Milletimizin birlik beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleriyle huzur ve güven içinde yaşaması için bütün imkânlarıyla gayret etmiştir. Huzurumuzu bozmak isteyen fitnelerle mücadele etmiştir” dedi.

Diyanet’in milletin devletiyle irtibatını güçlendiren bir kurum olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Köklü mazisine ve medeniyet birikimine dayalı ufku ile dini konularda devlete her zaman rehberlik ederek onu hatalı ve zararlı yaklaşımlardan korumaya çalışmıştır” şeklinde konuştu.

İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “ İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Bu topluluk milletin ümmetin ve insanlığın umududur” diye konuştu.

“Bizim önceliğimiz, merhametin ve güzel ahlakın yaygınlaşmasıdır”

Başkan Erbaş, din görevlisinin sorumluluğunun önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Bugün ülkemizde ve bütün dünyada bilgi ve hikmetle donanmış, vazifesinin ve sorumluluklarının idrakinde din görevlilerine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bu şuur ve azimle İslam’a ve insanlığa hizmet için çalışmak büyük bir nimet ve onurlu bir görevdir. Zira görev yaptığımız mihraplar peygamber makamıdır. Minberler peygamber makamıdır. Kürsüler peygamber makamıdır. İnsanlara anlattıklarımız ise Allah’ın kitabı ve Resulünün sünnetidir.

Bizim önceliğimiz, Allah’a milletimize, insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. İnancımızdır. Kulluğumuzdur. İnsanlığın huzurudur. Adaletin, merhametin, güzel ahlakın yaygınlaşmasıdır. Bu şuur ve gaye; çalışmalarımızı, kazancımızı, hayatımızı bereketli kılacaktır.

Esasen rahmet vesilesi olan ırk mezhep, meşrep farlılıklarını kavga sebebi yapmanın büyük bir cehalet ve tefrika olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, ”Bizim derdimiz insanlığın derdidir. Bugün mahallemizde, şehrimizde, bölgemizde, ülkemizde, Rabbini ve Peygamberi tanımadığı için yolunu ve huzuru bulamayan tek kişi varsa kendimizi bundan sorumlu hissedeceğiz” şeklinde konuştu

“ İslam yolunda çalışanların yardımcısı alemlerin Rabbi olan Allah’tır”

Diyanet’in bütün personelinin yanında ve destekçisi olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ulvi görevde hiç kimse kendini güçsüz ve zayıf göremez. Zira İslam yolunda çalışanların yardımcısı alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Sonra beraberliğimiz, milletimiz ve teşkilatımızdır… En etkili tebliğ, söz ve davranışlarıyla, hayatıyla örnek olmaktır. Nebevî bir görevi ifa etme nimetine sahip olanların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, sözün en doğrusunu ve güzelini söylemek ve ahlakın en güzelini yaşamaktır.”

Program’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ve bölgede görev yapan çok sayıda din görevlisi katıldı.​