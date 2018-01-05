İslam'a kin kustu! T24 sitesinden alçak algı operasyonu!

YENİAKİT.COM.TR - Algı operasyonu sitesi T24 sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda resmen İslam'a kinini kustu.

Sosyal medya platformu Twitter'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotoğrafıyla paylaşımda Müslümanlara alçakça saldıran T24, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara kin kustu.

Kemalist ilahiyatçının sözlerini malzeme olarak kullanan T24'e büyük tepki geldi.

İşte o kindar paylaşım;

SÖZDE İLAHİYATÇIYI MALZEME YAPTILAR

Sözkonusu paylaşımdan habere girildiğinde ise, kendisini Kemalist olarak tanımlayan sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın Diyanet'in internet sitesinde yer alan nikah ve bulûğ tanımlarına ilişkin değerlendirme yaptığı ifade edildi. Kılıç'ın "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" dediği iddia edildi.

TEPKİ YAĞDI

İslam düşmanı paylaşıma vatandaşlardan böyle tepki yağdı: