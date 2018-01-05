İslam'a kin kustu! T24 sitesinden alçak algı operasyonu!
Algı operasyonu sitesi T24 ve ilahiyatçı olduğunu iddia eden Kemalist Cemil Kılıç'tan Müslümanlara alçak bir saldırı geldi. Vatandaşlardan ise tepki yağdı.05 Ocak 2018 Cuma 20:53
YENİAKİT.COM.TR - Algı operasyonu sitesi T24 sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda resmen İslam'a kinini kustu.
Sosyal medya platformu Twitter'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotoğrafıyla paylaşımda Müslümanlara alçakça saldıran T24, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara kin kustu.
Kemalist ilahiyatçının sözlerini malzeme olarak kullanan T24'e büyük tepki geldi.
İşte o kindar paylaşım;
SÖZDE İLAHİYATÇIYI MALZEME YAPTILAR
Sözkonusu paylaşımdan habere girildiğinde ise, kendisini Kemalist olarak tanımlayan sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın Diyanet'in internet sitesinde yer alan nikah ve bulûğ tanımlarına ilişkin değerlendirme yaptığı ifade edildi. Kılıç'ın "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" dediği iddia edildi.
TEPKİ YAĞDI
İslam düşmanı paylaşıma vatandaşlardan böyle tepki yağdı:
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Akın48 dk önce İmanssız diye herkesi kafir ilan eden islamcılar tarikat ve cemaat. Yurtlarında sabilere sarkıyorsunuz Fikir deyil bilgi sahibi olun57 dk önce Siz geleneyi töreyi Arap kültürünü din diye millete anlatırsanız Allah cc ve Resul lü adına yalanlar günahlar sevaplar uydurursanızbunun bedelini dindarlar öder bilgi sahibi olmadan dini anlatmayın zarar veriyorsunuz Tayfun1 sa önce Yalan mı? Evladı Fatihan1 sa önce Ölünce pis leşini camiye getirtme deyyüs köpeklere attır hoş köpeklerde yemez Ismail1 sa önce Seni yahudi ko....yi başka işin mi yok İslam'a saldırıyor sun nekadar pislik varsa senin gibi ser..sizler den geliyor suçu İslam'a atıyorsunuz. Sizin gibi do.....müzayaşasın cehennem. rte1 sa önce çok doğru tesbihatyüzde yüz dogru ooo1 sa önce it ÜRÜRKERVANYürür.İmansız itlerAncak AZRAİL Aleyhisselâm Gelene Kadar Ürürler. İmansız Ölürlerse EBEDİYYEN CEHENNEM'DEİt Gibi Ürüyeblirlerse ÜRÜSÜNLER. Cem Hakyemez1 sa önce Bunu söyleyen alçak ve namussuz şahsiyet Müslüman olduğunu iddia ediyorsa ibadet için kilise ve havraya veya sinogaka mı gidiyor! Bunlara hemen dava açılmalı ve haklarında yasal işlemler başlatılmalı! vatanımsan canamsan bayrağıma kurban olam 1 sa önce İslam düşmanlığı din düşmanlığı yapanlara sesleniyorumallahın gazabı çok şiddetli dir şü dünyada yaptığınız zülüm elbette karşılığı alacaksınızsabredin ey zalimler siz ancak günahlarınızı artırıyorsunuzve allahın gazabı sizin üzerinize olsun ey allah düşmanları Abdullah1 sa önce Kimse kusura bakmasın, dünyada islam demek her türlü terör, tecavüz, katliam anlamına geliyor. İslam dediğin zaman adam sana satanistmişsin gibi bakıyor. Yurtdışında durum bu.