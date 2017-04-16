'İslam'a hakaretle' suçlanan öğrenci öldürüldü

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan’da İslam’a hakaret etmekle suçlanan bir üniversite öğrencisinin linç edilerek öldürülmesini kınadı.

Şerif yaptığı yazılı açıklamada, “Genç öğrenci Mashal Han’ın Mardan kentindeki Vali Han Üniversitesi'nde bir çete tarafından öldürülmesinden dolayı şaşkınlık ve üzüntü duydum.” ifadesini kullandı.

Şerif, saldırıyı kınayarak, “Bu eylemin failleri bilmelidir ki, hukukun tesisi ancak yetkili makamlar eliyle olur, vatandaşlarca değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet yetkililerinin suçun faillerini bulmak için harekete geçtiğini belirten Şerif, hiçbir babanın evladını eğitim için gönderdiği üniversiteden tabutta dönmesini istemeyeceğini kaydetti.

Öte yandan polis cinayete ilişkin 12 kişiyi gözaltına alırken, 8 kişi de mahkemeye çıkarıldı.

İŞKENCE UYGULANDI, LİNÇ EDİLDİ

Vali Han Üniversitesinde gazetecilik okuyan Han (23), kendisini İslam'a hakaret etmekle suçlayan kampüsteki bir grup öğrenci tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Emniyet kaynakları, Han’a "ciddi şekilde işkence uygulandığını, sopa, tuğla ve yumrukla dövüldüğünü ve yakın mesafeden ateş edildiğini" belirtmişti.

Bir diğer öğrenci ise saldırganların elinden polisin müdahalesiyle kurtarılmıştı.