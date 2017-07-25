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İslam'a hakaret eden ünlü ateiste'son dakika' şoku

ABD'nin California Eyaletinde Berkeley'de bulunan bir Radyo'da mülakat verme hazırlığına giren Ünlü Ateist Richard Dawkins son dakikada gelen iptal şokunu yaşıyor.

25 Temmuz 2017 Salı 15:08
İslam'a hakaret eden ünlü ateiste'son dakika' şoku

Ateist Richard Dawkins yapacağı programın iptal edilme nedeni ise Dawkins'in İslamiyet'e karşı çirkin ve saldırgan sözleri oldu.

Dünya çapındaki Evrimcilerin ve Ateistlerin önderi kabul edilen Dawkins, yeni kitabı Science in the Soul kitabını California Radyosu'nda tanıtmak için hazırlanıyordu. Fakat radyo yönetiminin aldığı karar ile bu program iptal edildi.

İptal nedeni olarak Dawkins'in İslam'a karşı olan düşmanca sözleri ve tavrı gösterildi. Radyo yönetimi; "Dawkins'in elbette konuşma ve açıklama özgürlüğü var. Fakat bu ona bir dine ve mensuplarına alenen hakaret etme şansı vereceğimiz anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Radyo yönetimi aldıkları kararda Dawkins'in Twitter üzerinden yaptığı İslam Düşmanı yorumların büyük etkisi olduğunu savunurken, Richard Dawkins'in 'küfürbaz üslubu' nedeniyle Radyo'nun adını kötüye çıkaracağını savundu.

heatst'nin haberine göre karara tepki gösteren fazla bir kişi bulunmaması Dawkins'in üslubu ve yaptıkları konusunda kamuoyunda da bir tepki olduğunu gösteriyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:08
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  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Lanet olsun yüzünüze zavallı cehennem yakıtları. İstemezseniz de Allah (C.C.) Nurunu tamamlayacaktır.
Bugünkü Akit

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