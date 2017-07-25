İslam ülkeleri kınadı, Filistinliler direndi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilciler Komitesinin Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Mescid-i Aksa gündemli olağanüstü toplantısında, İsrail’in ihlalleri ve hukuksuzlukları ele alındı. Toplantı sonunda yayımlanan kapanış bildirgesinde, İsrail’in 14 Temmuz’dan bu yana Mescid-i Aksa’yı kapatarak Müslümanların girişini engellediği, kapılara metal arama dedektörler yerleştirerek Kutsal mekanı kendi kontrolü altına almaya çalıştığı, Ezan okunmasının engellendiği, İsrail polisinin Mescid’e girerek arama yaptığı ve mescitte ibadet eden kişilere müdahale ettiği, vakıf görevlileri ve namaz kılanlara yönelik tutuklama ve sert müdahalede bulunduğu, kamera yerleştirdiği ve bu uygulamalarla uluslararası kanunlar ile belirlenmiş olan kişilerin ibadet özgürlüğünü engellediği ifade edildi. İsrail’in işgal ettiği topraklarda yaptığı tüm hukuksuz uygulamaların kınandığı bildiride, Söz konusu uygulamaların kabul edilemez olduğu ve bu uygulamalarla İsrail’in kutsal bölgedeki tarihi statüyü değiştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Filistinliler ise Mescid-i Aksa’nın dışındaki toplu namazlara ve çeşitli bölgelerde gösterilere devam etti. Barı Şeria’da işgal güçleri göstercilere saldırdı. İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa’nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli öğrenci yaralandı. İsrail güçleri, El-Bire kentinin girişindeki kontrol noktası yakınında gösteri yapan Filistinli üniversite öğrencilerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Öte yandan Iraklı Şii dini lider Mukteda El Sadr, İslam dünyasının artık kınamalardan vazgeçerek harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP MESELEYE ‘EL KOYDU’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın, Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimi düşürmek amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail’e geldiği bildirildi. Haaretz gazetesinin ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Greenblatt, bölgedeki tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşmelerde bulunacak. İsrail polisi, 14 Temmuz’da Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif’i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.