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İslam ülkeleri İstanbul'da Filistin için acilen toplanıyor!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos'ta İstanbul’da olağanüstü toplanacak.

28 Temmuz 2017 Cuma 22:04
İslam ülkeleri İstanbul'da Filistin için acilen toplanıyor!

Dışişleri Bakanlığı, İİT'nin, dönem ve icra komitesi başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde 1 Ağustos'ta İstanbul’da olağanüstü toplanacağını bildirdi.

"SON GELİŞMELER ELE ALINACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürütmekte olan ülkemizin çağrısı üzerine, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da, ülkemizin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL ZULMÜNDE BUGÜN: 50 YAŞ SINIRI

Öte yandan İsrail bugün Kudüs'teki polis gücünü takviye etti ve 50 yaşın altındaki erkeklerin Mescidi Aksa'ya alınmayacağını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 22:04
  1. İslam İşbirliği Teşkilatı
  2. Harem-i Şerif
  3. Mescidi Aksa
  • AhmetAhmet22 dk önce
    İsrail ve sudi arabistana savaş açılmalı. Arapları suudi krallarindan filistini de siyonistlerden kurtarmali
  • Celal okumuşCelal okumuş31 dk önce
    islam ulkeleri temsilcileri bence bu toplantida demeliler ki, siz daha ayasofyayi acamamisken bize ne faydaniz olacak. ayasofyasiz istanbul, fatihsiz bir istanbuldur. istanbulu feth edemeyen kudusu hic fethedemez!
  • Yorgun DervişYorgun Derviş58 dk önce
    Aslında Cumhurbaşkanımız kurmayları ile birlikte Mescid-i Aksada Cuma namazı kılsa bence itrailin gıkı çıkmaz..
  • KorayKoray1 sa önce
    Birlik olmadiktan sonra toplansalar ne olacakki... birseyler yapalim artik ,savasalim gerekirse ölelim
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