İslam Toplumu Milli Görüş Avrupa’yı fethetti

Beşikten mezar'a kadar ilim düsturunu kendisine en temel ilke edinen İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) camilerin yanında avrupada yetişen nesillerimiz için eğitim merkezlerine de büyük önem vermektedir. Güney Hollanda’da faaliyet gösteren Yıldız Eğitim Merkezi de bunlardan biridir.

Geleceğimiz olan yeni nesillerimiz küçük yaştan itibaren bilgi ile donanmış olarak yetişmesi için Yıldız Eğitim Merkezinde düzenli bir eğitim alırlar. Bu sistemli yapı Anasınıfı, Temel Eğitim, Yoğunlaştırılmış Kur’an Kursu, Hafızlık, Engelsiz Eğitim gibi bölümlerden oluşmaktadır.

Anasınıfları

Anasınıflarımız; 3 – 5 yaş grubu öğrencilerini kapsamaktadır. Halihazırda; 4 gruptan oluşan, 10 eğitimci ve 79 öğrenci ile eğitimlerini sürdürmektedirler.

Yıldız Eğitim Merkezi anasınıfları olarak; öğrencilerini dil, din ve dini faaliyetlerle eğiterek geleceğe yönelik sağlam bireyler olarak ve bununla birlikte karekterlerine yansıyacak; hoşgörü, sadakat, iyiliksever, sağduyulu ve özverili birer müslüman olarak yetiştirmek amacındadır.

Elif cüzü, dualar, temel dini bilgiler, Türkçe, drama, ilahiler ve eğitici çocuk şarkılar bu bölümün müfredatını oluşturan önemli konulardır. Ders konularıyla bağlantılı olarak kültür öğelerini de işlemektedirler. Bunun yanı sıra geziler, kahvaltı programları ve “Çocuk Şenlikleri” gibi çeşitli etkinlikler çocukların aktif katılımlarıyla yapılmaktadır.

Eğitim kriteri olarak; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim metodları göz önünde bulundurulur. Düzenli bir ortamda eğitim programı ile çocukların kişilik özelliklerini, bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştiri, meraklı, aktif ve araştırmacı birer birey olmalarını, evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu buradaki anasınıflarında da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedeflemektedir.

Eğitimciler, eğitim branşında özel ihtisas sahibi olup pedagojik formasyona sahip kişilerdir. Aynı zamanda düzenlenen hizmet içi eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam etmektedirler.

Temel Eğitim

Anasınıflarındaki öğrenciler 6 yaşından itibaren Yıldız Eğitim Merkezininin bünyesinde olan “Temel Eğitim” bölümüne geçirilmektedir. Temel Eğitim toplam 6 yıllık bir eğitim sürecinden oluşmaktadır.

Bu bölüm; 6 – 13 yaş grubu öğrencilerini kapsamaktadır. Halihazırda; 12 gruptan oluşan, 13 eğitimci ve 168 öğrenci ile eğitimlerini sürdürmektedirler. Dersler Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün olup, toplamda her sınıfa 6 saat ders verilmektedir.

Temel Eğitimde; Kur’anı Kerim, Temel dini bilgiler ve Türkçe eğitimi dersleri verilmektedir. Müfredata göre; ilk yıllar elif cüzünü tamamen bitirip Kur’an’a geçme, temel dini bilgileri öğrenme ve kavrama, Türkçe dili ve Türk kültürünü öğrenme ve kavrama konuları yer alır.

Daha sonraki yıllarda ise; çocukların yaşlarının büyümesiyle konular daha da derinleşerek ilerler. Konu başlıkları da derinleşir. Buna göre Temel Eğitimden mezun olan bir öğrenci: Kur’an-ı Kerim, Tecvid, Mahreç, Ezber, İtikat, Siyer, İbadet, Ahlak, Fıkıh, İslam Tarihi ve Türkçe derslerini belli bir seviyede tamamlamış ve disiplinli bir eğitim almış demektir.

Temel Eğitimin gayeleri arasında ; çocukları huzurlu, güvenilir ve düzgün bir ortamda yetiştirip onlara ilerki yaşantılarını olumlu yönde etkileyecek değerler katmaktır. Derste gördüklerini aynı zamanda hayata geçirerek sosyal hayatında da gelişimi sağlamaktır. Bu altı yıllık eğitimde gençleri şuurlu ve Müslümanlara faydalı fertler haline getirmek en büyük gaye ve hedeftir.

Eğiten kendini de eğitmeli vizyonuyla gelişime açık alanında, ihtisas sahibi eğitimcilerin, görev aldığı bu bölümde modern eğitim teknik ve metodlarının uygulandığını görebilirsiniz. Grup çalışmaları, bilgisayarlı eğitim, drama, çoklu zeka yöntemi bunlardan sadece bazılarıdır.

Temel Eğitim bölümünde geziler, kutlu doğum haftası , dini bayramlar ve çeşitli etkinlikler kutlanmaktadır.





Yoğunlaştırılmış Kur’an Kursu

Hafızlık eğitimi öncesi, atılması gereken önemli ve gerekli adımlardan biri; Yoğunlaştırılmış Kuran Kursu eğitiminin tamamlanmış olmasıdır. Bu hazırlık eğitimi, hafızlık için ön öğrenme konumundadır. Ön öğrenme ne kadar iyi olursa, ona dayanacak olan hafızlık eğitimi de o kadar sağlıklı ve verimli olacaktır. Hafızlık öncesi eğitimin, iki sene içinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu bölümde; sınıflar, öğrencilerin seviyelerine göre iki gruba ayrılmıştır. Öğrencilerin en az 6, en fazla 12 yaş arası olması gerekmektedir. Halihazırda; 2 eğitimci ve 20 öğrenci ile eğitimlerini sürdürmektedirler.

Hafızlık bölümü adayı, haftanın beş günü toplam 12,5 saat; Tecvid, Mahreç, Ezber, Temel dini bilgiler dersleri programlarına devam etmektedirler.

Hazırlık döneminde amaç; Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına göre usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmak. Öğrencinin ezber yapma kabiliyetini ve hafızlık sürecine adaptasyonunu tespit etmektir.

Yoğunlaştırılmış Kur’an Kursu döneminde ezberlenmesi gereken sûreler; Amme cüzü,Mülk, Vaqia, Rahman, Fetih, Yasin sûreleridir.

Öğrenci yeterli seviyeye geldiğinde; hafızlık takip komisyonu tarafından sınav yapılır ve başarılı olanlar Hafızlık Eğitimi programına geçiş yapabilirler. Hafızlık takip komisyonu öğrenciyi yetersiz bulduğu takdirde; öğrencinin Yoğunlaştırılmış Kuran Kursu sertifikası takdim edilir ve hafta sonu Temel Eğitim bölümüne geçişi sağlanır.

Hafızlık Eğitimi

Yıldız Eğitim Merkezinin, 2013-2014 eğitim döneminde başlatmış olduğu projelerden bir tanesi Yıldız Eğitim Merkezi Hafızlık Okulu’dur. Hafızlık çalışması, geleceğe ve ahiret hayatına yapılacak en ciddi yatırımların başında gelir. Bizlerin, dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına vesile olacaktır.

Hafızlık eğitimi hȃlihazırda bir genel sorumlu müdür olmak üzere toplam 6 hafız eğitimci ve 8 öğrenci ile eğitimlerini sürdürmektedir. Hafızlık eğitimi, yoğun bir program olduğundan ve öğrencilerin küçük yaşta daha başarılı olduğu gözlemlendiğinden dolayı hafızlık eğitimine geçiş yaşı 10 yaş ve altıdır.

Hafız adayları, haftanın beş günü ezber programlarına devam etmekte, altıncı günde ise; Tecvid, Mahreç ve Temel dini bilgiler derslerini almaktadırlar. Bunun yanı sıra, hafız adaylarının çalışmalarını evde de devam ettirebilmeleri için destekleyici dökümanlar ve materyaller verilmektedir.

Hafızlık bölümü hocalarının kendi aralarında bir çalışma komisyonu mevcuttur. Bu komisyon mevcut durumu ve yapılacak olan çalışmaları görüşmektedir. Ayrıca bölümün kendine ait özel bir yönetmeliği ve müfredatı bulunmaktadır. Müfredat çalışması bizzat hafızlık bölümü hocaları tarafından hazırlanmaktadır.

Hafız adayı talebeleri, kendi bölümlerine özel olmak üzere bir çok farklı faaliyet içerisindedirler buna gezi faaliyetleri de dahil edilebilir. Bu faaliyetler sayesinde, eğitimlerine, daha fazla severek ve isteyerek devam etmektedirler.

Engelsiz Eğitim

Engelsiz Eğitim bizlere Allah rızası olan hiç bir iş de engel olmadığını gösterdi. Engelsiz Eğitim öğrencimiz Mustafanın isteği ile başladı. Mustafanın “cami nasıl bir yer, camiye gitsem beni de alırlar mı” demesi ile başlanan bir projedir.

Engelsiz Eğitim Hollanda’da Yıldız Eğitim tarafından yapılan bir ilktir. Eğitimimiz bedensel engellilere 7-30 yaş arası bireylere yöneliktir. 08-11-2015 tarihinde eğitimimiz üç öğrenci ile başladı. Şuanda, üçüncü eğitim yılında 8 öğrenci eğitim almaktadır.

Hedeflerimiz öğrencilerimize İslami bilgi ve şuuru aşılamak, topluma kazandırmak, kişisel gelişimlerini desteklemek ve engellerinin hiç bir şeye engel olmadığı bilincini vermektir. Ümmete ve insanlığa faydalı bir mümin yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Engelsiz Eğitimde Kur’an, ezber, güzel ahlak, ibadet ve fıkıh dersleri verilmektedir. Ders esnasında öğrencilerimize ibadet şuuru kazandırmak için namaz vakitlerinde beraber namaz kılıp dualar ediyoruz.

Bu bize tekrar gösteriyor ki.. Allahın rızası olan hiç bir işde engel yoktur…

Türkçe Dersleri

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Hollanda’da da Türk toplumu mevcuttur. Yıldız Eğitimin bulunduğu Schiedam ve çevre kentlerinde belli bir Türk nüfusu yoğunluğu vardır.

Bu toplum içerisinde çift dilli yeni nesil çocuklar ve gençler yetişmektedir. Okullarda ana dil eğitiminin olmaması Türkçenin ve Türk kültürünün kullanım alanını iyice daraltmaktadır. Yıldız Eğitim Merkezinin hedefi, ana dilde eğitim verip çift dilliliği teşvik etmek burada yaşayan çocukların ve gençlerin ana dillerinde yetkinlik kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda yapılan kültürel faaliyetlerle dile ve milli değerlere bağlılığı devam ettirmektir.

Özellikle Anasınıfları ve Temel Eğitim sınıfları için düzenli ve disiplinli bir dil eğitimi fırsatı söz konusudur. 3*13 yaş grubu öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrenciler haftalık 6 saatlik derslerinin 1 saatini Türkçe dersi olarak işlerler.

Türkçe derslerini alanında ihtisas sahibi branşı Türkçe olan eğitimciler verir. Bu eğitimcilerin oluşturmuş olduğu komisyon güncel dil öğretim yöntem ve teknikleri ışığında Avrupa dil eğitimi kriterleri ( dinleme, okuma, yazma, konuşma) doğrultusunda müfredat ve materyal hazırlar. Müfredat oluşturulurken; çoklu zeka, sarmal, drama, oyun, görsel-işitsel, işbirlikli öğrenme gibi modern metodlar dikkate alınır. Bu doğrultuda düzenlenmiş kaynak kitaplar kullanılır. Her sınıf kendi yaş grubuna uygun bir eğitime tabi tutulur.

Kompozisyon yazma, şiir okuma, tiyatro gibi alanlardaki yarışma faaliyetleriyle eğlenerek öğrenme sağlanır.

Her yıl düzenlenen “Çocuk Şenlikleri” programları kültürel farkındalık açısından kutlanmaktadır. Bu programlarda; halk oyunları, piyes, şiir okuma, şarkı söyleme gibi gösteriler sergilenir.